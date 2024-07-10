В ближайшие дни в Беларусь придет жара из Африки: воздух прогреется до +37

Синоптики сообщили о приближении горячего воздуха с африканского континента, 11 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Как обезопасить себя в жару:
не выходите из дома без крайней необходимости в часы, когда наблюдается пик солнечной активности;
при выходе на улицу берите с собой воду (но не ледяную), в день необходимо пить полтора-три литра воды;
на улице старайтесь держаться затененных участков, чаще заходите в прохладные здания с кондиционером;
выбирайте свободную одежду, избегайте синтетических тканей, носите открытую обувь.
В комнате с кондиционером не охлаждайте воздух ниже 18 градусов, чтобы не заболеть.
Если кондиционера нет, используйте вентилятор, можно установить перед ним посуду с водой. Это поможет быстрее охладить помещение.
В пиковые часы жары закрывайте окна и шторы, иначе горячий воздух и прямые солнечные лучи будут проникать в комнату.
Минздрав предупредил о симптомах, которые могут наблюдаться во время усиления жары: одышка, частый пульс, головокружения, ощущение нехватки воздуха.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__