В ближайшие дни в Беларусь придет жара из Африки: воздух прогреется до +37

Синоптики сообщили о приближении горячего воздуха с африканского континента, 11 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Как обезопасить себя в жару:

не выходите из дома без крайней необходимости в часы, когда наблюдается пик солнечной активности;

при выходе на улицу берите с собой воду (но не ледяную), в день необходимо пить полтора-три литра воды;

на улице старайтесь держаться затененных участков, чаще заходите в прохладные здания с кондиционером;

выбирайте свободную одежду, избегайте синтетических тканей, носите открытую обувь.

В комнате с кондиционером не охлаждайте воздух ниже 18 градусов, чтобы не заболеть.

Если кондиционера нет, используйте вентилятор, можно установить перед ним посуду с водой. Это поможет быстрее охладить помещение.

В пиковые часы жары закрывайте окна и шторы, иначе горячий воздух и прямые солнечные лучи будут проникать в комнату.

Минздрав предупредил о симптомах, которые могут наблюдаться во время усиления жары: одышка, частый пульс, головокружения, ощущение нехватки воздуха.