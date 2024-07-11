В Бобруйске врачебная ошибка привела к смерти пациентки

19:50 2024-07-11
В Бобруйске врачебная ошибка привела к смерти пациентки

В отношении 35-летнего хирурга выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Из-за неосторожных действий врача погибла пациентка, подробности рассказали в прокуратуре Могилевской области.

Хирург провел операцию 58-летней женщине в июле 2002 года. В ходе холецистэктомии он случайно повредил внепеченочные желчные протоки. Жительница Бобруйска получила тяжелые телесные повреждения, которые в итоге стали причиной ее смерти.

После злополучной операции в течение месяца было еще два хирургических вмешательства на органах брюшной полости. Их провели, чтобы устранить последствия врачебной ошибки.

Между тем принятые меры не помогли, пациентка скончалась в медицинском учреждении из-за острой сердечной недостаточности.

Обвиняемый хирург свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание: 1 год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф, равный 100 базовым величинам (4000 рублей).

Приговор пока не приведен в исполнение, потому что обвиняемый его обжаловал.

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