Девушка нарушила технику безопасности на производстве и лишилась скальпа

Девушка проходила мимо работающего станка с распущенными волосами, в итоге пряди были втянуты внутрь устройства. Вместе с волосами механизм сорвал половину скальпа с головы работницы.

Пострадавшая была срочно доставлена в Пушкинскую клиническую больницу им. В. Н. Розанова с открытыми черепными костями. Пациентка потеряла пол литра крови.

Девушке сильно повезло: хирурги и травматологи совершили ювелирную микрохирургическую операцию, вернув скальп на место. Несмотря на повреждения сосудов, кожа успешно приживается.

В настоящий момент жизнь пострадавшей в безопасности, теперь она должна пройти длительную реабилитацию.