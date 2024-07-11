Девушка нарушила технику безопасности на производстве и лишилась скальпа

Девушка проходила мимо работающего станка с распущенными волосами, в итоге пряди были втянуты внутрь устройства. Вместе с волосами механизм сорвал половину скальпа с головы работницы.
Пострадавшая была срочно доставлена в Пушкинскую клиническую больницу им. В. Н. Розанова с открытыми черепными костями. Пациентка потеряла пол литра крови.
Девушке сильно повезло: хирурги и травматологи совершили ювелирную микрохирургическую операцию, вернув скальп на место. Несмотря на повреждения сосудов, кожа успешно приживается.
В настоящий момент жизнь пострадавшей в безопасности, теперь она должна пройти длительную реабилитацию.
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