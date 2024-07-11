Хозяин привязал собаку к машине и тащил ее по трассе 7 км, а потом бросил умирать

23:43 2024-07-11
Хозяин привязал собаку к машине и тащил ее по трассе 7 км, а потом бросил умирать

Бедного пса нашли волонтеры, брошенного на обочине дороги в Калуге. Хозяину-живодеру теперь грозит три года колонии.

Происшествие случилось во вторник, водитель привязал собаку породы бигль к своему автомобилю. На полной скорости он протащил привязанного на веревке питомца по трассе "Калуга-Медынь" недалеко от деревни Акатово.

Пытка продолжалась на протяжении примерно 7 км. Свидетели сняли этот эпизод на видео, сцена издевательства попала в сеть.

В конце концов, хозяин бросил измученного пса умирать на обочине. Случайные люди пожалели беднягу и передали его волонтерам.

Пострадавшим оказался кобель по кличке Боня, его осмотрели в ветеринарной клинике и оказали необходимую помощь. У животного в отдельных участках тела сильно разодрана кожа, теперь его ждет долгая реабилитация.

Садиста задержали полицейские, это 42-летний житель Дзержинского района Калуги. Против него возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Живодеру грозит три года колонии. Мотивы поступка владельца бигля неизвестны.

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