Джо Байден оговорился и назвал Зеленского "президентом Путиным"

11:01 2024-07-12
Джо Байден оговорился и назвал Зеленского "президентом Путиным"

Байден оговорился на саммите НАТО, передав слово "президенту Путину", вызвав множество шуток по этому поводу в интернете.

Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.

"А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.

Затем на открытии своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах от партии республиканцев Дональда Трампа.

Он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит».

После чего, Трамп, комментируя оговорку, написал в своей соцсети Truth Social: «Отличная работа, Джо!».

Оговорки вызвали насмешки в интернете и усилили опасения по поводу будущего президентской кампании.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
09:55

admin

Колеса для тележек: Компонент, от которого зависит успех

Колеса для тележек: Компонент, от которого зависит успех

В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты и преимущества использования колес для тележек в различных сферах.
Храмова Оксана
23:43

Храмова Оксана

Хозяин привязал собаку к машине и тащил ее по трассе 7 км, а потом бросил умирать

Хозяин привязал собаку к машине и тащил ее по трассе 7 км, а потом бросил умирать

Бедного пса нашли волонтеры, брошенного на обочине дороги в Калуге. Хозяину-живодеру теперь грозит три года колонии.
Храмова Оксана
23:16

Храмова Оксана

Девушка нарушила технику безопасности на производстве и лишилась скальпа

Девушка нарушила технику безопасности на производстве и лишилась скальпа

25-летняя жительница подмосковного Пушкино получила ужасную производственную травму из-за своей неосторожности.
Храмова Оксана
22:33

Храмова Оксана

Украинский дрон сбросил боеприпас на детскую площадку: 5 детей получили ранения

Украинский дрон сбросил боеприпас на детскую площадку: 5 детей получили ранения

Беспилотник ВСУ атаковал детскую игровую площадку во дворе многоквартирного дома в Шебекино.
Храмова Оксана
19:50

Храмова Оксана

В Бобруйске врачебная ошибка привела к смерти пациентки

В Бобруйске врачебная ошибка привела к смерти пациентки

В отношении 35-летнего хирурга выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Храмова Оксана
18:15

Храмова Оксана

Полиция объяснила иностранным гражданам, почему опасно заниматься сексом на пляжах Ибицы

Полиция объяснила иностранным гражданам, почему опасно заниматься сексом на пляжах Ибицы

Полиция Балеарских островов отметила резкий рост краж среди туристов с апреля 2024 года, причем преступники теперь действуют по новой схеме.