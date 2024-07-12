Джо Байден оговорился и назвал Зеленского "президентом Путиным"

Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.

"А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден под слабые аплодисменты шокированной публики.

Затем на открытии своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах от партии республиканцев Дональда Трампа.

Он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит».

После чего, Трамп, комментируя оговорку, написал в своей соцсети Truth Social: «Отличная работа, Джо!».

Оговорки вызвали насмешки в интернете и усилили опасения по поводу будущего президентской кампании.