У жителя Химок больше 6 часов подряд не прекращалась эрекция: пришлось вызвать скорую

12:35 2024-07-12
У жителя Химок больше 6 часов подряд не прекращалась эрекция: пришлось вызвать скорую

Мужчина хотел поднять мужскую силу и вколол себе неизвестное вещество в половой орган, потом сильно пожалел об этом.

Гиперэрекция продолжалась свыше 6 часов, причиняя мужчине сильнейший дискомфорт и боль.

Необычного пациента доставили в приемное отделение Долгопрудненской больницы на машине скорой помощи.

Медицинское название подобного состояния - приапизм. В этом случае мужчина не может закончить половой акт, а сам процесс причиняет ему болезненные ощущения.

Ситуация достаточно серьезная и может привести к потере функциональности полового члена или даже к полной его ампутации.

Житель Химок оказался счастливчиком, врачи сумели ему помочь: они сняли болевой синдром и смогли сохранить детородную функцию.

Медики предупредили пациента об опасности неизвестных инъекций для усиления потенции и попросили его больше не проводить на себе подобных экспериментов.

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18:52

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