Каждый день более 20 грузовых контейнеров падает в море при перевозке: почему их не поднимают?

Перевозят такие грузовые контейнеры чаще всего по морю. Плохие крепления, человеческая небрежность и неспокойное поведение морской пучины время от времени приводят к падению грузов в волны.

За год там теряются до 8500 контейнеров. Внутри могут быть самые разные товары, в том числе и дорогостоящие. Однако достать упавшие грузы из моря никто не пытается. Почему?

Первая причина - процесс этот технически очень сложный и требует применения специальной крупногабаритной техники, отнюдь не дешевой.

Вторая причина - угроза для жизни спасателей. Как правило, контейнеры уходят на большую глубину, поднятие их на поверхность представляет опасность и для техники, и для людей.

Третья причина - дороговизна процедуры подъема. Чтобы извлечь упавший на дно груз, нужно потратить несколько сотен тысяч долларов. Это намного больше, чем стоит сам контейнер и товар внутри него.

Четвертая причина - риск нарушения правил судоходства. Отдельные государства могут отнестись к попытке поднять контейнер из морских глубин как к вмешательству в свои территориальные воды.

Есть еще одна проблема - экологическая. При попытке поднятия затонувших контейнеров они могут быть случайно повреждены. Между тем внутри могут находиться токсичные грузы, способные вызвать загрязнение океана.

Чтобы избежать финансовых потерь при падении контейнеров с товарами в море, компании предварительно страхуют перевозимые грузы.