Каждый день более 20 грузовых контейнеров падает в море при перевозке: почему их не поднимают?

14:15 2024-07-12
Каждый день более 20 грузовых контейнеров падает в море при перевозке: почему их не поднимают?

Это статистические данные со всего мира , каждый контейнер вмещает в себя от 33 до 67,5 м³ и составляет в длину от 6 до 12 м.

Перевозят такие грузовые контейнеры чаще всего по морю. Плохие крепления, человеческая небрежность и неспокойное поведение морской пучины время от времени приводят к падению грузов в волны.

За год там теряются до 8500 контейнеров. Внутри могут быть самые разные товары, в том числе и дорогостоящие. Однако достать упавшие грузы из моря никто не пытается. Почему?

Первая причина - процесс этот технически очень сложный и требует применения специальной крупногабаритной техники, отнюдь не дешевой. 

Вторая причина - угроза для жизни спасателей. Как правило, контейнеры уходят на большую глубину, поднятие их на поверхность представляет опасность и для техники, и для людей.

Третья причина - дороговизна процедуры подъема. Чтобы извлечь упавший на дно груз, нужно потратить несколько сотен тысяч долларов. Это намного больше, чем стоит сам контейнер и товар внутри него.

Четвертая причина - риск нарушения правил судоходства. Отдельные государства могут отнестись к попытке поднять контейнер из морских глубин как к вмешательству в свои территориальные воды.

Есть еще одна проблема - экологическая. При попытке поднятия затонувших контейнеров они могут быть случайно повреждены. Между тем внутри могут находиться токсичные грузы, способные вызвать загрязнение океана.

Чтобы избежать финансовых потерь при падении контейнеров с товарами в море, компании предварительно страхуют перевозимые грузы.

Храмова Оксана
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Храмова Оксана

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