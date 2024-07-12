В Перми ищут женщину, оставившую у мусорного контейнера чемодан с телом ребенка

Как сообщили в СКР по Пермскому краю, подозреваемой является 34-летняя жительница города Перми. Жертва - 9-летний сын подозреваемой.

В настоящее пермячка в розыске.

Производится осмотр жилища подозреваемой и потерпевшего.

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Прежде стало известно, что житель Перми на мусорной контейнерной площадке утром нашел в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – асфиксии и колото-резаными ранениями.

Опубликовано видео, где видно, как с этим чемоданом она идет по улице.