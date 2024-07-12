В Мексике крокодилы заполонили улицы нескольких городов

«Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями».

На северо-востоке Мексики реки и водохранилищ вышли из берегов на фоне сильных дождей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля.

Сотрудники управления по охране окружающей среды вместе с пожарными занялись отловом крокодилов после того, как в социальных сетях стали появляться сообщения о рептилиях на улицах городов.