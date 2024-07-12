Разъярённые слоны затоптали туриста насмерть

Увидев на берегу озера трёх взрослых слонов с тремя детёнышами, 43-летний Карлос Луна вышел из машины, чтобы запечатлеть животных поближе — и это несмотря на то, что его невеста и друзья отговаривали мужчину от такого опрометчивого поступка.

Одна из 3,5-тонных слоних решила, что турист может навредить слонятам, и она бросилась за Карлосом вдогонку, к ней присоединились и остальные слоны.

Настигнув мужчину, они топтали его всего лишь около 30 секунд, и всё, что от него осталось — это клочья окровавленной одежды и останки, вдавленные в землю.

Естественно, крики друзей и особенно несчастной невесты погибшего никак не смогли ему помочь.

Очевидцам оставалось лишь с ужасом смотреть на смерть Карлоса.

Когда происходят такие трагедии, и особенно жаль бывает в тех случаях, когда смертельного несчастья вполне можно было избежать.