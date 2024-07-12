В том числе и такой, «пригласительный», на конкретный поезд.
Обратите внимание, что на билете указаны точное время и дата отправления метропоезда
К открытию первой ветки метрополитена в 1935 году было разработано 6 видов дизайна билетов из картона.
Храмова Оксана
Больше трех веков назад в океане затонул корабль с несметными сокровищами, но его до сих пор не подняли
Стоимость подводного клада оценивается в миллиарды долларов, несколько стран уже около 10 лет ведут споры о том, кому принадлежат эти богатства.
admin
В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку
Домашний вентилятор убил хозяйку московской квартиры, её муж госпитализирован.
admin
Из-за схода оползня в Непале без вести пропали не менее 65 человек
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admin
Женщину, которую унесло с пляжа в море, спасли спустя 36 часов
Жительница Китая, которая приехала в отпуск в Японию, весело проводила с друзьями время на пляже Сирахама-Охама (префектура Сидзуока).
admin
Разъярённые слоны затоптали туриста насмерть
Турист из Испании, который приехал в национальный парк «Pilanesberg National Park» (ЮАР), пожелал сфотографироваться со слонами и трагически погиб.
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Харрис Волоба попробовал необычные чипсы «One Chip Challenge», всё закончилось трагедией
Мать подала в суд на производителей чипсов, от поедания которых скончался её сын.
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