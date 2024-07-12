Больше трех веков назад в океане затонул корабль с несметными сокровищами, но его до сих пор не подняли

Поделить сокровища затонувшего судна пытаются Боливия, Колумбия, Испания, а также американская компания Sea Search Armada.

Спор не прекращается с 2015 года, именно тогда были найдены останки пиратского галеона "Сан Хосе", который затонул в начале 18 века.

На корабле находились драгоценности, которые оцениваются примерно в 20 млрд современных долларов.

Колумбийское правительство приняло решение поднять галеон со дна Карибского моря для проведения реставрационных работ. Сделать это должны не позднее 2026 года.

Откуда взялся клад

В 1708 году испанская армада перевозила из Южной Америки в Испанию огромные богатства - самые большие в истории военно-морского флота. Сокровища нужно было доставить королю Филиппу V для финансирования войны с британцами.

В Карибском море на судно напали британские войска. "Сан Хосе" начал тонуть. На борту было 600 человек, выжить сумели только 11. Корабль пошел ко дну, где и находится до сих пор.

Многие охотники за сокровищами пытались их отыскать, но удалось это сделать лишь спустя 3 столетия.

Кто нашел клад

В 1980-е годы за поиски затонувшего галеона активно взялась компания из США Sea Search Armada.

Из публикации The Guardian:

В 1708 году стоимость этого груза превышала годовой национальный доход Испании. <…> Кроме драгоценных металлов и камней, там были какао, индиго, кожа, кошениль, ценные породы дерева и многие другие товары.

По сообщению издания, на борту галеона находились золото из рудников Перу, жемчуг из Панамы, изумруды, аметисты, бриллианты из южноамериканских Анд.

В ноябре 2015 года Колумбия заявила, что нашла останки легендарного корабля. Президент Хуан Мануэль Сантос: это "одна из величайших находок подводного наследия в истории человечества".

Споры вокруг находки

Глава Колумбии сообщил о намерении создать музей в Картахене, чтобы люди могли увидеть найденные сокровища. Не тут то было, на клад начали претендовать и другие страны, начались дележки и споры.

Поэтому корабль трогать не стали, он до сих пор остается на дне Карибского моря.

Свои права на 35% сокровищ предъявила Sea Search Armada, которая заявила о том, что именно она нашла место крушения в 1981 году, указав эти координаты колумбийским властям. За это компания рассчитывала получить часть клада.

В 2015 году власти Испании тоже заявили о своем праве на владение сокровищами. Они назвали затонувший галеон государственным испанским кораблем.

На богатства галеона претендуют также представители коренного народа Боливии кхара-кхара. По их версии, драгоценности, которые находились на "Сан Хосе", добыли их предки, поэтому часть сокровищ принадлежит им.

Колумбия продолжает настаивать на том, что корабль принадлежит ей. Власти объявили, что на финансирование первого этапа исследования галеона уже выделено 7,3 млн долларов.

Кроме того, колумбийское правительство предприняло попытку продать с аукциона часть клада, чтобы вырученными средствами компенсировать деньги, потраченные на реставрацию и исследование корабля. ЮНЕСКО высказала протест против таких действий.

Несмотря на незавершенный спор, Колумбия приняла решение поднять галеон со дна океана и попробовать его восстановить до 2026 года.

Директор Колумбийского института антропологии и истории Альехна Кайседо:

Мы не думаем о сокровищах. Мы думаем о том, как получить доступ к исторической и археологической информации.

В настоящее время точные координаты расположения "Сан Хосе" держатся колумбийскими властями в тайне, чтобы избежать разграбления галеона.