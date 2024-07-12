Блогершу из США Руби Фрэнки упекли на 30 лет за решетку за издевательства над собственными детьми

Публика не могла налюбоваться на семейную идиллию Фрэнки: и муж золотой, и дети чудесные, и дом полная чаша, и на столе всегда изобилие, порядок и уют везде... Одним словом, образцовая многодетная семья, на зависть всем остальным.
Как все начиналось
В 2015 году американская домохозяйка Руби Фрэнки решила создать канал на Ютубе, назвав его "8 пассажиров". Подразумевались 8 членов семейства: сама Руби, муж Кевин и их шесть детей - Шари, Чад, Эбби, Джули, Ева, Рассел.
Руби поймала удачный момент, когда семейные блоги были особенно популярны и приносили владельцам приличный доход.
Через год после запуска канала ролики новоиспеченной блогерши уже смотрели десятки тысяч людей.
Руби стала получать неплохие деньги, при этом постоянно подчеркивала: ее проект не коммерческий и делается не ради наживы. Блог якобы помогал женщине "жить настоящим и просто наслаждаться общением с детьми".
Что было на видео? Правильная провинциальная жизнь респектабельного семейства из среднего класса. Дети обучаются на дому, все дружно собираются за большим столом за ужином, совместные игры, приятные беседы. Однако за кадром была совсем другая картинка...
Особый подход к воспитанию
Жизнь семьи подчинялась строгим правилам, которые устанавливала Руби. Даже муж не оспаривал ее решения, по сути, главой дома была именно Руби. Методы воспитания женщины были более чем странными.
Например, в один из дней 6-летняя дочка осталась голодной только потому, что не собрала ссобойку в школу. Помогать ей Руби сочла неправильным, другим детям она тоже запретила это делать.
Так мама приучала кроху к самостоятельности, и все это снималось на камеру. Подписчики были в недоумении, многие стали выступать с критикой. Несмотря на это (или благодаря этому), семейный блог Фрэнки набирал популярность.
Разоблачение
В одном из роликов 2020 года подросток, один из сыновей Руби, признался, что 7 месяцев спит в кресле-мешке.
Мать запретила ему спать в нормальной кровати, потому что мальчик устроил розыгрыш братьям и сестрам.
У зрителей возникли серьезные вопросы к методам воспитания Руби. Так появилась петиция, где люди требовали провести социальное расследование.
В дом примерного семейства пришли сотрудники социальных служб, но ничего плохого не выявили, на этом инцидент был исчерпан.
Однако дотошная публика уже не доверяла Руби. Люди стали пересматривать прошлые ролики с миллионными просмотрами и находили в них все больше несуразностей.
Авторитарная женщина не давала детям права выбора и все решала за них: начиная от хобби и заканчивая будущей профессией. Дети играли на камеру навязанные им роли, старались выглядеть счастливыми и довольными, помогая матери зарабатывать деньги.
Друзей детям иметь не полагалось в принципе, а наказания назначались по самым надуманным поводам и были крайне изощренными. Например, кара настигала сыновей и дочек Руби за "эгоизм", "отсутствие смирения", "недостаточную благодарность", "злобу".
Конечно же, все делалось только во благо детей и в воспитательных целях. Зрители все более активно проявляли негатив в сторону Руби. Видео стали выходить реже и, в конце концов, канал был удален.
Новый проект
Угомониться блогерша не захотела, она стала называть себя "сертифицированным наставником по психическому здоровью".
В июне 2022 года женщина нашла единомышленницу - Джоди Хильдебрандт. Она, в свою очередь, заведовала мормонским сервисом лайф-коучинга ConneXions и уже тогда имела подозрительную репутацию.
В отзывах бывшие клиенты утверждали, что рекомендации женщины приносят одно только зло, а сам сервис сравнивали с сектой.
Объединившись, дамы стали раздавать совместные советы направо и налево, делая упор на семейную психологию. Методики новоявленных гуру были мягко говоря сомнительными.
Наставницы уверенно рассуждали на тему инвалидности, гомофобии, трансфобии, расизма, высказывая очень странные комментарии.
Большого успеха у публики этот дуэт не возымел.
Издевательства над детьми
Самая страшная правда о методах воспитания Фрэнки Руби вскрылась после одного странного звонка в службу спасения в августе 2023 года.
Позвонил мужчина, голос был очень взволнованным, вот что он сообщил операторам 911:
Ко мне только что пришел 12-летний мальчик и попросил о помощи. Он сказал, что пришел из соседского дома, а мы знаем, что в этом доме есть проблемы. Он истощен. Его ноги обмотаны скотчем. Он голоден и хочет пить.
Речь шла об одном из сыновей бывшей блогерши. Парень выпрыгнул из окна собственного дома и прибежал к соседям, прося у них помощи.
Мальчика привезли в больницу. Он был изможден, ноги как спички, на теле глубокие рваные раны. Подросток рассказал, что над ним долго издевались, и это была родная мать.
Она связывала парня тугими веревками, обматывала скотчем, не давала еды, раны на теле посыпала жгучим кайенским перцем.
Страдала также и одна из дочерей Руби. Ее привезли в больницу с явными признаками недоедания. Ребенок был диким и испуганным, несколько часов девочку уговаривали пройти осмотр у врачей.
После вскрывшихся жутких фактов четырех несовершеннолетних детей Руби забрали службы опеки штата.
Судебное разбирательство
30 августа 2023 года Руби была арестована, как и ее муж. Однако ему удалось отмазаться, благодаря усилиям адвоката. Он доказал, что Кевин последние 13 месяцев жил отдельно от супруги.
Когда скандальная история Руби стала достоянием общественности, ее муж подал на развод и потребовал для бывшей супруги самого сурового приговора.
Коллеге Руби Джоди Хильдебрандт выйти сухой из воды не удалось. Расследование показало, что именно в ее доме жила последнее время Руби с детьми.
Джоди не только знала о том, что там происходит, но и участвовала в "воспитательном процессе". Она принуждала детей бегать босыми ногами по грунтовым дорожкам, привлекала к тяжелому физическому труду под жарким солнцем, не давая пищи и воды.
Педагогические методы Руби были ничем не лучше. Мамаша пинала детей ботинками, заставляла спать на полу, запирала надолго в подвале, брила налысо за мелкие провинности.
Эти две "наставницы" уверяли детей в том, что они "одержимы", и пытались избавить их от "демонов". Лишая ребят еды, эти тетеньки говорили: "я не буду кормить дьявола". В целях исцеления детей окунали головой в воду до тех пор, пока они не начинали захлебываться.
Все это Руби сама описывала в дневнике, который потом попал в руки следственных органов.
Сначала адвокаты Руби пытались обвинить во всем Джоди, якобы она дурно повлияла на мать шестерых детей. Однако потом обе подсудимых признали свою вину по четырем пунктам обвинения. Теперь каждой из них грозит до 30 лет тюрьмы.
Я и моя семья так рады, что справедливость восторжествовала. Мы годами пытались рассказать об этом полиции и так рады, что они наконец-то решились вмешаться. Дети в безопасности, но впереди долгий путь.
Такой пост в социальных сетях выложила старшая дочь Руби Фрэнки по завершении судебного разбирательства.