Блогершу из США Руби Фрэнки упекли на 30 лет за решетку за издевательства над собственными детьми

Публика не могла налюбоваться на семейную идиллию Фрэнки: и муж золотой, и дети чудесные, и дом полная чаша, и на столе всегда изобилие, порядок и уют везде... Одним словом, образцовая многодетная семья, на зависть всем остальным.

Как все начиналось

В 2015 году американская домохозяйка Руби Фрэнки решила создать канал на Ютубе, назвав его "8 пассажиров". Подразумевались 8 членов семейства: сама Руби, муж Кевин и их шесть детей - Шари, Чад, Эбби, Джули, Ева, Рассел.

Руби поймала удачный момент, когда семейные блоги были особенно популярны и приносили владельцам приличный доход.

Через год после запуска канала ролики новоиспеченной блогерши уже смотрели десятки тысяч людей.

Руби стала получать неплохие деньги, при этом постоянно подчеркивала: ее проект не коммерческий и делается не ради наживы. Блог якобы помогал женщине "жить настоящим и просто наслаждаться общением с детьми".

Что было на видео? Правильная провинциальная жизнь респектабельного семейства из среднего класса. Дети обучаются на дому, все дружно собираются за большим столом за ужином, совместные игры, приятные беседы. Однако за кадром была совсем другая картинка...

Особый подход к воспитанию

Жизнь семьи подчинялась строгим правилам, которые устанавливала Руби. Даже муж не оспаривал ее решения, по сути, главой дома была именно Руби. Методы воспитания женщины были более чем странными.

Например, в один из дней 6-летняя дочка осталась голодной только потому, что не собрала ссобойку в школу. Помогать ей Руби сочла неправильным, другим детям она тоже запретила это делать.

Так мама приучала кроху к самостоятельности, и все это снималось на камеру. Подписчики были в недоумении, многие стали выступать с критикой. Несмотря на это (или благодаря этому), семейный блог Фрэнки набирал популярность.