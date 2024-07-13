Посетив фабрику и рабочие бараки, Александра Коллонтай стала марксисткой: грязь, вонь и трупы детей повергли ее в шок

Что обнаружила Коллонтай на "передовом" производственном предприятии

Тяжелейшие условия труда, 12-часовой рабочий день с одним выходным в неделю, люди, как тени, - изможденные и безучастные.

Работники жили, как в тюрьме, с территории мануфактуры в город их выпускали раз в неделю - в воскресенье.

Трудились все, включая стариков и детей, отдавая свое здоровье и жизнь целиком фабрике.

В цехах духота и жара, в воздухе - вредные испарения. Работники постоянно умирали от туберкулеза, до преклонного возраста мало кто доживал.

Жилые казармы были и того хуже. Бараки битком набиты многоярусными койками, везде грязь, беспорядок, духота и вонь. Кучами навалено рваное заношенное тряпье.

Тонкие тюфяки были лишь у некоторых, остальные спали на деревянных досках. Денег на такие удобства у людей не хватало.

Окна не открывались, чтобы зимой не было сквозняков, из-за чего летом в помещениях стояла жуткая вонь, свежий воздух и свет почти не проникали внутрь.

Совсем маленькие дети кучей возились на грязной подстилке на полу. Присматривала за ними шестилетняя девочка. Среди копошащихся малышей тут же лежал застывший детский трупик.

На вопрос о нем шокированной Коллонтай "няня" невозмутимо ответила:

"С ними это бывает, что они умирают среди дня. В шесть часов тетя придет и уберет его".

Школа при мануфактуре пустовала, ходили туда в лучшем случае человек десять. После тяжелого и долгого трудового дня людям было не до учебы.

И вот эти рабочие, которые жили и трудились в скотских условиях и умирали молодыми, долгие годы поддерживали своим трудом экономику всего региона.