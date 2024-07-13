Посетив фабрику и рабочие бараки, Александра Коллонтай стала марксисткой: грязь, вонь и трупы детей повергли ее в шок

Шурочка Коллонтай родом была из обеспеченной дворянской семьи, юные годы прошли в достатке и благополучии.
Однако сочувствие к обделенным и несчастным остро проявилось у девочки уже с раннего детства.
Она не могла равнодушно взирать на то, как из тесных убогих квартирок владельцы фабрик выставляют семьи с малолетними детьми на мороз, если работники лишались места в цеху.
Показателен один эпизод из воспоминаний Коллонтай.
Девушка специально брала уроки по переплетению книг у одного бедняка, чтобы дать ему возможность заработать себе на хлеб. При этом сами занятия не приносили ей никакого удовольствия.
Социальное неравенство возмущало юную Шуру, но окончательно свою позицию и жизненную цель она осознала при посещении знаменитой в то время Кренгольмской мануфактуры. Побывала там Коллонтай, уже будучи замужней женщиной.
Чудо-фабрика - рай для рабочих
Изначально задумка с фабрикой была красивая. Мануфактуру планировали обустроить на острове Кренгольм, обеспечив достойные условия работникам и хорошую прибыль владельцам.
Предприятие специализировалось на ткацко-прядильном производстве, которое на долгие годы стало крупнейшим в регионе.
Здания выстраивались и оборудовались с учетом всех правил техники безопасности и обеспечением нормальных условий труда.
В помещениях устанавливались газовые осветительные приборы, газ вырабатывали здесь же на фабричном оборудовании.
Появились жилые помещения для руководства, возникли административные корпуса, построились рабочие казармы, комфортные жилые дома для работников.
Мануфактура обзавелась своей школой, почтой, телеграфом, были тут и собственные больница и полицейский участок. Для малышей организовали ясли и детские сады.
Для сотрудников открыли парикмахерскую, клуб, баню, пекарню, прачечную. Были даже часовня и две церкви. В общем, инфраструктура что надо. Так должно было быть. Но как было на самом деле?... Об этом молодая Александра Коллонтай узнала, посетив мануфактуру лично.
Муж Шуры, будучи инженером, был отправлен на производство в командировку: нужно было обновить вентиляцию и системы отопления. Женщина давно хотела увидеть настоящую рабочую фабрику и поехала вместе с супругом в Нарву.
Что обнаружила Коллонтай на "передовом" производственном предприятии
Тяжелейшие условия труда, 12-часовой рабочий день с одним выходным в неделю, люди, как тени, - изможденные и безучастные.
Работники жили, как в тюрьме, с территории мануфактуры в город их выпускали раз в неделю - в воскресенье.
Трудились все, включая стариков и детей, отдавая свое здоровье и жизнь целиком фабрике.
В цехах духота и жара, в воздухе - вредные испарения. Работники постоянно умирали от туберкулеза, до преклонного возраста мало кто доживал.
Жилые казармы были и того хуже. Бараки битком набиты многоярусными койками, везде грязь, беспорядок, духота и вонь. Кучами навалено рваное заношенное тряпье.
Тонкие тюфяки были лишь у некоторых, остальные спали на деревянных досках. Денег на такие удобства у людей не хватало.
Окна не открывались, чтобы зимой не было сквозняков, из-за чего летом в помещениях стояла жуткая вонь, свежий воздух и свет почти не проникали внутрь.
Совсем маленькие дети кучей возились на грязной подстилке на полу. Присматривала за ними шестилетняя девочка. Среди копошащихся малышей тут же лежал застывший детский трупик.
На вопрос о нем шокированной Коллонтай "няня" невозмутимо ответила:
"С ними это бывает, что они умирают среди дня. В шесть часов тетя придет и уберет его".
Школа при мануфактуре пустовала, ходили туда в лучшем случае человек десять. После тяжелого и долгого трудового дня людям было не до учебы.
И вот эти рабочие, которые жили и трудились в скотских условиях и умирали молодыми, долгие годы поддерживали своим трудом экономику всего региона.
Посещение фабрики произвело сильное впечатление на молодую женщину. Увидев дно общества во всей красе, она поняла, что не может мириться с происходящим.
Так начался путь в революцию, впоследствии Александра Коллонтай активно боролась за права рабочих и женщин и стала выдающимся государственным деятелем, талантливым оратором и дипломатом.
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