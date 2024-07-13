Простая женщина, пенсионерка из Рязани «баба Галя» в 58 лет стала чемпионкой мира по метанию ножей

22:23 2024-07-13
Простая женщина, пенсионерка из Рязани «баба Галя» в 58 лет стала чемпионкой мира по метанию ножей

К необычному хобби Галина пришла совершенно спонтанно, всего за полтора месяца она достигла невероятных успехов и легко завоевывала один почетный титул за другим.

Талант к метанию ножей Галина Вячеславовна Чувина обнаружила в себе внезапно, уже будучи в достаточно зрелом возрасте. Вот как это было. 

В 57 лет героиня рассказа работала обычной гардеробщицей в бассейне, чтобы получить небольшую прибавку к пенсии. Проживает она в небольшом городке Сасово с населением около 20 000 человек.

Раньше Галина Чувина была инженером-программистом, работала с автоматикой ПВО в закрытых советских городах.

Потом пришлось поменять много разных профессий:

Кем я только не работала: и свеклу убирала, и няней, и на свалке. А как на пенсию вышла, гардеробщицей в бассейн устроилась.

Как-то раз женщина услышала разговор двух мужчин, пришедших в бассейн. Они говорили об открытии в городе спортивной секции по метанию ножей.

Почему-то эта новость Галину заинтересовала. Пришла, попробовала свои силы, втянулась и увлеклась. Сначала над необычной метательницей мужчины посмеивались, но продолжалось это недолго...

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Спустя полтора месяца в Сасово провели первое соревнование, туда приехали профессионалы и любители с разных уголков России - около 50 человек. Галина обошла всех, в том числе спецназовцев, завоевав первое место. За победу ей вручили мясорубку - ценный по тем временам приз.

Спецназу там показывала, как ставить плечо и кидать с оборота, безоборотное метание показывала, они так не метают. 

Дальше последовали новые успехи. Галина побеждала во многих соревнованиях, включая чемпионат России, проходивший в Москве. 

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В 2008 году проходил чемпионат мира, дело было в Калининграде. Участниками были спортсмены из 36 стран.

Галина Чувина была единственной пенсионеркой и занималась метанием ножей на тот момент немногим больше года. Именно ей и досталось заветное первое место, баба Галя из Рязани стала чемпионкой мира.

В 2013 году Галина Вячеславовна - чемпионка Европы, в этом же году трижды стала чемпионкой в первенствах России.

Вскоре у легендарной пенсионерки появилось дружеское спортивное прозвище - "баба Галя", на которое Галина и не думала обижаться.

Спонсировать рязанский самородок никто не спешил, баба Галя все выезды на соревнования организовывала за свой счет.

Увы, но только в 2019 году метание ножей в России признали официальным видом спорта. То есть все достижения Галины до этого момента на родине официально засчитаны не были.

Живет знаменитая метательница одна, у нее свой частный дом, нет ни детей, ни мужа - как-то не сложилось.

С метанием постепенно пришлось завязывать - скромной пенсии на дорогие поездки не хватает. Ей и раньше помогали с выездами - друзья, знакомые, родня, кто чем мог, но постоянно просить денег стыдно.

Из прежних рассказов бабы Гали:

Я же на соревнования так и езжу. Друзья выручают. Иногда племянник деньжат подбрасывает. Ночую у знакомых, а в дорогу всегда «допинг» с собственного огорода беру - картошечку с петрушечкой. 

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Из гардеробщиц баба Галя тоже ушла, теперь живет на одну пенсию. Небольшую прибавку дает огород, часть выращенного урожая пенсионерка продает на рынке. На скромную жизнь этого хватает.

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