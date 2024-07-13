Простая женщина, пенсионерка из Рязани «баба Галя» в 58 лет стала чемпионкой мира по метанию ножей

Талант к метанию ножей Галина Вячеславовна Чувина обнаружила в себе внезапно, уже будучи в достаточно зрелом возрасте. Вот как это было.

В 57 лет героиня рассказа работала обычной гардеробщицей в бассейне, чтобы получить небольшую прибавку к пенсии. Проживает она в небольшом городке Сасово с населением около 20 000 человек.

Раньше Галина Чувина была инженером-программистом, работала с автоматикой ПВО в закрытых советских городах.

Потом пришлось поменять много разных профессий:

Кем я только не работала: и свеклу убирала, и няней, и на свалке. А как на пенсию вышла, гардеробщицей в бассейн устроилась.

Как-то раз женщина услышала разговор двух мужчин, пришедших в бассейн. Они говорили об открытии в городе спортивной секции по метанию ножей.

Почему-то эта новость Галину заинтересовала. Пришла, попробовала свои силы, втянулась и увлеклась. Сначала над необычной метательницей мужчины посмеивались, но продолжалось это недолго...