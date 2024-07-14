Великий самозванец, про которого сняли фильм и который 37 лет прожил под чужими именами

Родился этот человек в 1921 году в США, в штате Массачусетс. Отец был - киномехаником, активистом, деятельным членом профсоюза.
Жила семья небедно, но с приходом Великой Депрессии все изменилось, пришлось сменить место жительства на более скромный район и урезать свои расходы.
У Фердинанда от природы была фотографическая память и высокий IQ. Жить как все он не хотел, амбициозному юноше хотелось большего.
В 16 лет парень ушел из дома, несколько лет жил в католическом Ордене монахов-цистерцианцев. В 1941 году, когда ему было 20 лет, добровольно пошел служить во флот. Уже тут проявился его талант афериста.
Молодой человек попытался выдать себя за офицера, но попытка не удалась. Чтобы избежать последствий, юноша инсценировал самоубийство и дезертировал.
На суше он придумал себе новое имя и стал Робертом Линтоном. Мужчина решил податься в психологи, и у него это неплохо получалось. Новоиспеченный специалист даже работал преподавателем психологии в нескольких колледжах в Пенсильвании и Вашингтоне, не имея никакого диплома.
Все-таки со временем афериста раскусили, его вычислили агенты ФБР. За дезертирство Фернандо пришлось отсидеть реальный срок - ему дали полтора года тюрьмы.
Когда мужчина вышел на свободу, тут же принялся за старое. Он сделал липовые документы, опять преподавал психологию, параллельно изучал право в университете и даже смог основать колледж, который работает до сих пор.
В какой-то момент Фердинанд решил переосмыслить свою жизнь и снова подался в монахи, где завел знакомство с хирургом Джозефом Сирой. Так аферист решил стать врачом, присвоив себе личность и имя Джозефа.
Самозванец стал военным хирургом. Когда началась война в Корее в начале 1950-х аферист получил офицерское звание и отправился на войну.
Демара был принят судовым врачом на канадское судно Каюга. Лечение больных солдат сводилось к назначению пенициллина, который врач прописывал всем подряд.
Но однажды произошло нечто невероятное. На корабле оказались 16 бойцов с тяжелыми ранениями, всех нужно было оперировать. Кроме Фернандо сделать это было некому, он был единственным врачом на судне.
Мошенник велел подготовить больных к операции, а сам на какое-то время заперся в каюте с кучей учебников по хирургии.
Благодаря феноменальной памяти и выдающимся умственным способностям, Фернандо довольно быстро проштудировал учебные пособия, после чего уверенно вошел в операционную.
Фейковый хирург удачно провел все 16 операций, в итоге все пациенты пошли на поправку.
О талантливом враче заговорили, его имя стало всплывать в прессе. Именно так аферист и "спалился". Мать настоящего Джозефа Сиры написала в редакцию газеты, раскрыв мошенничество.
Люди долго не хотели верить, что врач-герой оказался обманщиком и к медицине не имеет никакого отношения.
В конце концов власти страны и руководство ВМФ решили замять это дело и в суд обращаться не стали, ведь Фернандо спас многих людей от смерти. Ему дали спокойно уехать на родину - в США.
Демара вернулся к работе психолога, опять-таки по фальшивому диплому занял должность заместителя начальника техасской тюрьмы. Там он даже создал программу психологической работы с преступниками и добился успехов на этом поприще.
В 46 лет Фернандо, наконец, получил настоящий диплом, отучившись в Библейском колледже в Портленде, в штате Орегон. Теперь он на законном основании работал уже под своим именем консультантом в приюте для бездомных в Лос-Анджелесе.
Под конец жизни Фернандо даже стал баптистским священником, помогал беднякам, прихожане любили и уважали его.
В 1961 году про знаменитого афериста был снят фильм, который так и назывался "Великий самозванец".
Умер Фернандо Демара в 1982 году, дожив до 61 года, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
В конечном счете большую половину из своей недолгой жизни (а именно, 37 лет) этот мужчина прожил под чужими именами.