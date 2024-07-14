Великий самозванец, про которого сняли фильм и который 37 лет прожил под чужими именами

Родился этот человек в 1921 году в США, в штате Массачусетс. Отец был - киномехаником, активистом, деятельным членом профсоюза.

Жила семья небедно, но с приходом Великой Депрессии все изменилось, пришлось сменить место жительства на более скромный район и урезать свои расходы.

У Фердинанда от природы была фотографическая память и высокий IQ. Жить как все он не хотел, амбициозному юноше хотелось большего.

В 16 лет парень ушел из дома, несколько лет жил в католическом Ордене монахов-цистерцианцев. В 1941 году, когда ему было 20 лет, добровольно пошел служить во флот. Уже тут проявился его талант афериста.

Молодой человек попытался выдать себя за офицера, но попытка не удалась. Чтобы избежать последствий, юноша инсценировал самоубийство и дезертировал.

На суше он придумал себе новое имя и стал Робертом Линтоном. Мужчина решил податься в психологи, и у него это неплохо получалось. Новоиспеченный специалист даже работал преподавателем психологии в нескольких колледжах в Пенсильвании и Вашингтоне, не имея никакого диплома.

Все-таки со временем афериста раскусили, его вычислили агенты ФБР. За дезертирство Фернандо пришлось отсидеть реальный срок - ему дали полтора года тюрьмы.

Когда мужчина вышел на свободу, тут же принялся за старое. Он сделал липовые документы, опять преподавал психологию, параллельно изучал право в университете и даже смог основать колледж, который работает до сих пор.

В какой-то момент Фердинанд решил переосмыслить свою жизнь и снова подался в монахи, где завел знакомство с хирургом Джозефом Сирой. Так аферист решил стать врачом, присвоив себе личность и имя Джозефа.