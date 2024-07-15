Вейпы создают особую угрозу для женщин, влияя на возможность к зачатию ребенка

По сообщению The Guardian, недавнее исследование показало, что женщины, желающие забеременеть, должны исключить вейпинг из своих привычек.

Так, анализ образцов крови 8340 женщин продемонстрировал, что у тех, кто увлекается вейпом или обычными сигаретами, заметно снижен уровень антимюллерова гормона (АМГ), показывающего количество оставшихся яйцеклеток в яичниках женщины.

Согласно исследованию, уровень указанного гормона снижался у всех женщин, употребляющих вейп, независимо от возрастной категории.

Из отчета организации по охране женского здоровья Hertility следует, что четвертая часть пациенток, безуспешно пытавшихся зачать ребенка, постоянно или иногда курят электронные сигареты.

Отчет сделан на основе данных 325 000 женщин 20-30 лет. Исследование было проведено в Великобритании, авторство принадлежит Хелен О'Нил, которая преподает репродуктивную и молекулярную генетику в Университетском колледже Лондона и является исполнительным директором Hertility.

Хелен О'Нил настаивает на том, что женщины, планирующие беременность, должны четко следовать рекомендациям: "не пить, не использовать вейпинг, не курить, не употреблять наркотики".

Согласно другому исследованию, проведенному в Великобритании, девочки от 13 до 15 лет увлекаются вейпом (а также алкоголем и обычными сигаретами) гораздо чаще мальчиков-подростков такого же возраста.

Известно также, что вейпинг в последнее время стал более популярным, чем обычное курение.

Организация Public Health Wales заявляет, что вейпинг нужно рассматривать как "проблему зависимости", поэтому молодое поколение остро нуждается в поддержке, чтобы отказаться от вредной привычки.

В отчете Hertility также отмечается, что многие женщины, которые испытывают проблемы с зачатием, несколько месяцев до этого регулярно употребляли наркотики (7%) или спиртное (40%).