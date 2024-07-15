Печальная история Гели Раубаль, которую Гитлер сделал своей пленницей и довел своей любовью до смерти

В какой-то момент дядя увез Гели в свою квартиру в Мюнхене. Повод был вполне разумный и объяснимый: девушка должна продолжать обучение.

Гели действительно поступила в старейший и очень престижный Мюнхенский медицинский университет Людвига Максимилиана. Однако вскоре учеба отошла на второй план.

Дядя активно занимался политикой и карьерой, его жизнь была очень насыщенной и захватывающей, он постоянно вращался в высшем обществе, встречался с интересными людьми. Племянницу Гитлер постоянно брал с собой, на нее обращали внимание, и молодой девушке это, конечно, нравилось.

У Гели было все, ей покупали самые красивые наряды, по Мюнхену она каталась с личным шофером. Однако со временем девушка поняла, что попала в золотую клетку и оказалась настоящей пленницей Гитлера.

Когда Эмиль Морис, тот самый шофер, который возил ее по городу, влюбился в Гели и предложил ей замужество, Адольф сразу же уволил парня. Гели приказал не сметь даже думать об Эмиле.

Девушка стала личной собственностью Гитлера, она была лишена всякой свободы, любой протест сразу же пресекался. Между Гели и Адольфом начались ссоры, они становились все чаще.

Девушка хотела уйти от тирана, но он не позволял ей. Намекал, что из-за ее ухода могут пострадать мать и сестра.

После обострения отношений дядя больше не разрешал Гели оставаться одной, рядом постоянно находилась прислуга или охрана.

Опека была тотальной и невыносимой. Гитлер лишил свою любимицу подруг, учебу она забросила.

Как-то раз девушка стала умолять Адольфа отпустить ее в Вену, сказав, что хочет учиться музыке. Однако он обвинил Гели в том, что она хочет уехать к другому мужчине и наотрез отказал в просьбе.

18 сентября 1931 года Гели и Адольф сильно повздорили, это было в последний раз. Гитлер оставил племянницу после ссоры одну и уехал в Нюрнберг по делам. Уже через несколько часов после отъезда ему передали ужасную новость: девушка покончила с собой.

История эта запутанная и до сих пор неразгаданная, по одной из версий в тот день произошло убийство, к которому был причастен сам Гитлер.

В пользу этой версии говорят показания Алоиса, сводного брата фюрера, который утверждал, что девушка была беременна, и это для Адольфа было весьма некстати.

Кроме того, пистолет принадлежал Гитлеру, а смертельная рана, которую получила Гели, никак не могла быть следствием самостоятельных действий девушки - в этом уверены некоторые эксперты.

Однако версию о прямой причастности Гитлера к трагедии так и не удалось доказать, поэтому официальным объяснением гибели юной племянницы будущего диктатора так и осталось самоубийство.