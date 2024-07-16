Белорусский крестьянин Федор Махнов: история самого высокого человека на планете

Федор Андреевич Махнов появился на свет в 1878 году, в бедной крестьянской семье, которая жила в глухой белорусской деревушке на территории тогдашней Российской империи.
Мать скончалась в тяжелых родах, отец нашел новую жену, а мальчика растили дедушка и бабушка. Федю окружили заботой и любовью, научили трудолюбию и воспитали хорошим человеком.
В 8 лет мальчик вдруг начал быстро расти, в 12 лет его рост уже составлял два метра, весил парень на тот момент 182 кг.
Кроме невероятного роста, подросток удивлял всех недюжинной силой. Он легко очищал водяную мельницу от камней, без труда поднимал взрослого мужчину и мог заменить собой лошадь, затаскивая в гору обоз с большим грузом.
Начало карьеры
Как-то раз Федор отправился с дедом и отцом на ярмарку, чтобы продать овощи. Там местного гиганта заприметил владелец цирка Отто Биллиндер. Он смекнул, что великан сможет приносить неплохой доход.
Семье Махновых был обещан большой гонорар, но даже после этого парня отпустили не сразу. Родственники хотели убедиться, что Отто - порядочный человек и будет хорошо обращаться с Федором.
После долгих уговоров и предоставления необходимых гарантий парень, наконец, поехал на первые гастроли с цирковыми артистами.
Зрители были в восторге от обаятельного великана-силача. Все хотели посмотреть на него и охотно платили деньги за представления.
Высокий богатырь из белорусской глубинки легко разгибал подковы, разбивал кирпичи, скручивал зигзагом толстые металлические прутья, поднимал всех желающих под самый купол цирка.
Сольные выступления
Заработав денег, Федор вернулся в родную деревню и смог выкупить земельный участок, где построил свой дом.
Позже нашлась женщина, которая согласилась выйти замуж за великана.
Ефросинья Лебедева работала сельской учительницей и, кстати, тоже была довольно высокая, ее рост составлял около 2 метров. Жили супруги в любви и согласии, в семье появились дети.
Женщина ездила на гастроли с мужем и помогала малограмотному Федору разбираться в финансовых вопросах.
Теперь великан выступал один, без цирка, зарабатывая сам на себя. Сольная карьера приносила хороший доход, Махнов быстро разбогател.
Он изъездил всю Европу и даже попал в Америку. Ученые упрашивали его завещать свое тело для научных экспериментов, но великан согласия не дал.
Федору довелось встретиться лично с Теодором Рузвельтом, королевой Англии, канцлером Германии, Папой Римским, от которого получил в подарок золотой крест.
После смерти
Белорусский великан прожил короткую, но яркую жизнь, навсегда оставив свое имя в истории как самый высокий человек на земле.
Умер Федор в 34 года, к тому времени он уже не мог ходить самостоятельно, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
Высокий рост не передался потомкам великана. Чтобы прокормить семью, жена согласилась на эксгумацию тела за 5 тысяч рублей. Останки гиганта стали предметом для научных исследований.
В Витебске знаменитому белорусу Федору Махнову поставлен памятник в полный рост, также на Витебщине имеется биографический музей великана.
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