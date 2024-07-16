Белорусский крестьянин Федор Махнов: история самого высокого человека на планете

Федор Андреевич Махнов появился на свет в 1878 году, в бедной крестьянской семье, которая жила в глухой белорусской деревушке на территории тогдашней Российской империи.

Мать скончалась в тяжелых родах, отец нашел новую жену, а мальчика растили дедушка и бабушка. Федю окружили заботой и любовью, научили трудолюбию и воспитали хорошим человеком.

В 8 лет мальчик вдруг начал быстро расти, в 12 лет его рост уже составлял два метра, весил парень на тот момент 182 кг.

Кроме невероятного роста, подросток удивлял всех недюжинной силой. Он легко очищал водяную мельницу от камней, без труда поднимал взрослого мужчину и мог заменить собой лошадь, затаскивая в гору обоз с большим грузом.

Начало карьеры

Как-то раз Федор отправился с дедом и отцом на ярмарку, чтобы продать овощи. Там местного гиганта заприметил владелец цирка Отто Биллиндер. Он смекнул, что великан сможет приносить неплохой доход.

Семье Махновых был обещан большой гонорар, но даже после этого парня отпустили не сразу. Родственники хотели убедиться, что Отто - порядочный человек и будет хорошо обращаться с Федором.

После долгих уговоров и предоставления необходимых гарантий парень, наконец, поехал на первые гастроли с цирковыми артистами.