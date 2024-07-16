Ложное воспоминание, вероятнее всего, возникло в массовом сознании из-за вышедшей гораздо позже песни Валерия Леонтьева, где в припеве как раз поётся: «Три минуты, три минуты — это много или мало?».
Песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» многие поют так: «Пять минут, пять минут — это много или мало?», хотя таких слов в ней нет
Три раза в тексте «пять минут» соседствуют со словом «немного», ещё один раз Леночка Крылова поёт, что «даже в эти пять минут можно сделать очень много».
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Раньше существовала практика лечения ревматизма внутри китовой туши
В конце 19 века в австралийском городке Иден некий страдающий ревматизмом и изрядно выпивший мужчина, гуляя по берегу океана, увидел труп кита и решил забраться внутрь.
admin
Паниашковцы - христианская секта которая поощряла громкое испускание газов
В конце 19 века крестьянин по прозвищу Паниашка из Самарской губернии основал секту, которая базировалась на идее, что плоть есть греховное начало, а любое удовлетворение плотских потребностей — это служение бесу.
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Для избавления от какого недуга успешно применяют Кока-колу
Газированную воду обычно называют вредной для здоровья, рекомендуя ограничивать её потребление.
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За полгода до того, как сменить имя на Мухаммед Али, Кассиус Клей записал альбом в разговорно-поэтическом жанре «I Am the Greatest»
Несмотря на отсутствие музыкального сопровождения, обилие трэш-тока и своего рода диссов позволило критикам назвать этот альбом предшественником хип-хопа и рэп-баттлов.
admin
У коренных жителей Анд выработана повышенная толерантность к мышьяку
Установленная ВОЗ безопасная концентрация мышьяка в питьевой воде составляет 10 мкг/л.
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Чьим голосом рычит знаменитый лев на заставке компании Metro-Goldwyn-Mayer
С момента основания кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer в её заставке сменилось несколько львов, однако самым знаменитым стал лев Лео, открывающий фильмы MGM с 1957 года.
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