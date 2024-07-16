Песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» многие поют так: «Пять минут, пять минут — это много или мало?», хотя таких слов в ней нет

19:30 2024-07-16
Песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» многие поют так: «Пять минут, пять минут — это много или мало?», хотя таких слов в ней нет

Три раза в тексте «пять минут» соседствуют со словом «немного», ещё один раз Леночка Крылова поёт, что «даже в эти пять минут можно сделать очень много».

Ложное воспоминание, вероятнее всего, возникло в массовом сознании из-за вышедшей гораздо позже песни Валерия Леонтьева, где в припеве как раз поётся: «Три минуты, три минуты — это много или мало?».

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