Каннибал из Перми после колонии устроился на работу в приют

22:05 2024-07-17
Каннибал из Перми после колонии устроился на работу в приют

За свое преступление он отсидел в тюрьме четверть века и прошел в заключении принудительное психиатрическое лечение.

Как стало известно, пермского каннибала Михаила Малышева после выхода на свободу приняли на работу в приют для животных, пишет РИА Новости.

Агенство уточняет, что преступник за два убийства отсидел 25 лет. В заключении прошел принудительное психиатрическое лечение. Наказание он отбывал в Пермском крае, а освободился в октябре 2022 года. Свои жертвы (женщину и мужчину) он не просто убил, но и расчленил и даже частично съел, оставшиеся останки выбросил.

По словам работников приюта для животных «Умка», экс-заключенный работал у них до начала июня: "Он убирал вольеры, готовил еду для животных, подметал. За это его бесплатно кормили едой, которую приносили бабушки-волонтеры". 

Они также отметили, что в общении Малышев был "нормальный, умный причем". Но у него были больные ноги, он еле-еле ходил. Почему и куда ушел каннибал, его коллеги не знают. 

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