Эксперт перечислил четыре негативных последствия из-за отсутствия проверки развала-схождения

Неправильный сход-развал может стать причиной ДТП, считает директор российского департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

По словам эксперта, проверка углов установки колёс - это очень важная процедура для безопасности вождения автомобиля. При отсутствии систематической регулировки развала-схождения время эксплуатации авто будет сокращаться, а риск ДТП возрастать.

В первую очередь из строя могут выйти шины - по причине неравномерного (и, как следствие, преждевременного) износа. А неправильный угол установки колёс приведит к увеличению сопротивления качению и в итоге - увеличению расхода топлива.

По причине несвоевременного контроля развала-схождения, кроме того, может пострадать подвеска (из-за повышенной нагрузки на её детали). При сильном нарушении угла установки колес детали подвески вообще могут поломаться.

Пренебрежение данной процедурой способно также отразиться на рулевом управлении: машина может стать менее чувствительной к поворотам руля, ей грозит еще и повышение износа рулевых тяг и наконечников.