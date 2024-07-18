Житель штата Флорида Джейсон Патрик Олдей арестован по обвинению в том, что он угрожал убить президента США Джо Байдена

12:36 2024-07-18
Житель штата Флорида Джейсон Патрик Олдей арестован по обвинению в том, что он угрожал убить президента США Джо Байдена

По данным следствия, 39-летний Олдей из Куинси, помимо Байдена, угрожал убить других федеральных чиновников.

Агент Секретной службы США допросил Олдея 1 июля после того, как работник психиатрической больницы, где лечился обвиняемый, связался с этой структурой.

По его словам, Олдей якобы заявил, что ему не нравится Байден, и он хочет "убить его, перерезать ему горло".

Согласно судебным документам, пациент отрицал, что делал угрожающие заявления в адрес президента.

Несколько дней спустя Секретная служба обнаружила несколько сообщений в X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ) из аккаунта, который принадлежал Олдею.

Они содержали угрозы убить президента.

В аккаунте также было несколько сообщений с расистскими оскорблениями.

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