Банки в России обяжут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Как уточняет МК, вернуть средства можно будет только в тех случаях, если перевод на мошеннический счет, данные о котором имеется в специальной базе Центробанка страны, допустила сама кредитная организация.
Либо — если банк не направил своему клиенту уведомление о транзакции, которая была совершена без его согласия.
Средства будут возвращены и если клиент потерял свою карту и некто воспользовался ею без ведома владельца, хотя тот о пропаже сообщил заранее.
Банкам также будет дано право на два дня (период «охлаждения») блокировать переводы на подозрительные счета и уведомлять об этом клиентов.
Выбивание денег у мошенника в итоге станет становится уже проблемой банка, который сможет использовать для этого свою службу безопасности и юристов.
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