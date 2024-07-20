Банки в России обяжут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Как уточняет МК, вернуть средства можно будет только в тех случаях, если перевод на мошеннический счет, данные о котором имеется в специальной базе Центробанка страны, допустила сама кредитная организация.

Либо — если банк не направил своему клиенту уведомление о транзакции, которая была совершена без его согласия.

Средства будут возвращены и если клиент потерял свою карту и некто воспользовался ею без ведома владельца, хотя тот о пропаже сообщил заранее.

Банкам также будет дано право на два дня (период «охлаждения») блокировать переводы на подозрительные счета и уведомлять об этом клиентов.

Выбивание денег у мошенника в итоге станет становится уже проблемой банка, который сможет использовать для этого свою службу безопасности и юристов.