Главной наследнице состояния Меркьюри достанется еще 187,5 млн

После трех лет романтических встреч эти двое решили жить вместе и даже обручились. Помолвка затянулась на три года, потом Фредди понял, что он гей, и признался в этом Мэри, которая смогла это понять и принять.

Сейчас Мэри 73 года, и вот разговор, который она сохранила в воспоминаниях:

Он сказал: "Я думаю, что я биceкcyaл". Я ответила ему: "Я думаю, что ты гей". И больше ничего не было сказано. Мы просто обнялись.

Но на этом отношения Мэри и Фредди не закончились, наоборот, будто бы стали еще крепче. Физическое влечение перешло в нежную платоническую любовь и искреннюю преданную дружбу.

Любовь всей жизни

Фредди не переставал любить Мэри всю жизнь и при любом удобном случае говорил об этом. Она стала самым близким человеком, всегда была рядом, жила в квартире, которую предоставил ей Фредди рядом со своим особняком в Западном Лондоне.

Любовников у Меркьюри было немало, но никто не смог затмить собой Мэри Остин:

Все мои любовники спрашивали меня, почему они не могут заменить Мэри, но это невозможно. Единственный друг, который у меня есть, — это Мэри, и больше мне никто не нужен. Для меня она была моей гражданской женой. Для меня это был брак. Мы верим друг другу, для меня этого достаточно. Я не смог бы влюбиться в мужчину так же, как в Мэри.

Знаменитый хит Love Of My Life лидер Queen посвятил именно Мэри, песня была написана в 1975 году. Через год он перестал делать тайну из своей нетрадиционной ориентации. Совместная жизнь с бывшей невестой закончилась, и они разъехались.

Позже у Фредди обнаружили ВИЧ, его многолетний партнер Джим Хаттон утверждал, что диагноз поставили в 1987 году.

В тот момент, когда самочувствие вокалиста группы Queen начало заметно ухудшаться, Мэри по своему желанию стала его сиделкой и была рядом с ним до последнего дня.

Наследство

Человек-легенда Фредди Меркьюри ушел из жизни в 1991 году, ему было всего 45 лет. Своей бывшей невесте и единственной любимой женщине музыкант оставил 50% всех своих будущих доходов, 25% досталось родителям и 25% - сестре.

В 2003 году умер отец Фредди, в 2016 году - мать. Их доля наследства тоже перешла к Мэри.

Кроме того, исполнитель культовой британской группы отписал Мэри свой особняк с 28-ю комнатами. Сегодня стоимость этой недвижимости составляет около 30 млн фунтов стерлингов.

Мэри также стала владелицей коллекции произведений искусства и редкой дорогой мебели эпохи Людовика XV.

Многие близкие люди отвернулись от Мэри, когда она стала наследницей такого огромного состояния, и затаили на женщину обиду. Участники группы тоже были недовольны таким положением вещей.

Вот что думает сегодня по этому поводу сама Мэри Остин: