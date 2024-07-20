Главной наследнице состояния Меркьюри достанется еще 187,5 млн

Как известно, легендарный лидер Queen оставил Мэри половину наследства после своей смерти, еще 25% состояния она получила, когда скончались родители Фредди.
Но это еще не все, в скором времени бывшая гражданская жена знаменитого британского исполнителя станет обладательницей 18,75% прибыли от рекордной сделки.
Сумма будет выделена ей компанией Queen Productions, которая распоряжается каталогом группы и выдает вознаграждение всем участникам этого коллектива - Роджеру Тейлору, Джону Дикону и Брайану Мэю.
Несмотря на то, что Мэри и все оставшиеся члены группы Queen - попечители благотворительного фонда Mercury Phoenix Trust, образованного в память о Фредди, между собой эти люди почти не поддерживают отношений.
Что касается Мэри Остин, у нее есть все шансы стать одной из ста самых богатых женщин Британии.
Как все начиналось
Ему было 20, ей - 19, знакомство произошло в 1970 году. Никому не известный музыкант с Занзибара жил в Лондоне уже 6 лет, она училась на художественном факультете.
После трех лет романтических встреч эти двое решили жить вместе и даже обручились. Помолвка затянулась на три года, потом Фредди понял, что он гей, и признался в этом Мэри, которая смогла это понять и принять.
Сейчас Мэри 73 года, и вот разговор, который она сохранила в воспоминаниях:
Он сказал: "Я думаю, что я биceкcyaл". Я ответила ему: "Я думаю, что ты гей". И больше ничего не было сказано. Мы просто обнялись.
Но на этом отношения Мэри и Фредди не закончились, наоборот, будто бы стали еще крепче. Физическое влечение перешло в нежную платоническую любовь и искреннюю преданную дружбу.
Любовь всей жизни
Фредди не переставал любить Мэри всю жизнь и при любом удобном случае говорил об этом. Она стала самым близким человеком, всегда была рядом, жила в квартире, которую предоставил ей Фредди рядом со своим особняком в Западном Лондоне.
Любовников у Меркьюри было немало, но никто не смог затмить собой Мэри Остин:
Все мои любовники спрашивали меня, почему они не могут заменить Мэри, но это невозможно. Единственный друг, который у меня есть, — это Мэри, и больше мне никто не нужен. Для меня она была моей гражданской женой. Для меня это был брак. Мы верим друг другу, для меня этого достаточно. Я не смог бы влюбиться в мужчину так же, как в Мэри.
Знаменитый хит Love Of My Life лидер Queen посвятил именно Мэри, песня была написана в 1975 году. Через год он перестал делать тайну из своей нетрадиционной ориентации. Совместная жизнь с бывшей невестой закончилась, и они разъехались.
Позже у Фредди обнаружили ВИЧ, его многолетний партнер Джим Хаттон утверждал, что диагноз поставили в 1987 году.
В тот момент, когда самочувствие вокалиста группы Queen начало заметно ухудшаться, Мэри по своему желанию стала его сиделкой и была рядом с ним до последнего дня.
Наследство
Человек-легенда Фредди Меркьюри ушел из жизни в 1991 году, ему было всего 45 лет. Своей бывшей невесте и единственной любимой женщине музыкант оставил 50% всех своих будущих доходов, 25% досталось родителям и 25% - сестре.
В 2003 году умер отец Фредди, в 2016 году - мать. Их доля наследства тоже перешла к Мэри.
Кроме того, исполнитель культовой британской группы отписал Мэри свой особняк с 28-ю комнатами. Сегодня стоимость этой недвижимости составляет около 30 млн фунтов стерлингов.
Мэри также стала владелицей коллекции произведений искусства и редкой дорогой мебели эпохи Людовика XV.
Многие близкие люди отвернулись от Мэри, когда она стала наследницей такого огромного состояния, и затаили на женщину обиду. Участники группы тоже были недовольны таким положением вещей.
Вот что думает сегодня по этому поводу сама Мэри Остин:
Я думаю, что оставшиеся участники Queen вряд ли смирились с этим. Я этого не понимаю. Я никогда не получала от них известий. После смерти Фредди они просто разбежались.
Несмотря на теплые и очень близкие отношения с Фредди Меркьюри, Мэри дважды была замужем, родила двоих детей. Фредди, кстати, стал крестным одного из ее сыновей.
Весной 2023 года несостоявшаяся жена лидера Queen приняла решение продать все имущество в его доме.
Пришло время принять трудное решение и закрыть эту особенную главу в моей жизни.
Осенью прошлого года на аукционных торгах Sotheby's имущество Меркьюри, которое изначально выставлялось за 7 млн фунтов стерлингов, ушло с молотка за 40 млн.
Часть вырученных денег была потрачена на благотворительность.
Между тем, более чем удачная сделка с Sony по выпуску бэк-каталога Queen в скором времени значительно пополнит и без того немаленькое состояние Мэри Остин, бывшей подруги вокалиста этой легендарной группы.
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