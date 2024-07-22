В Калифорнии несовершеннолетние дети могут менять пол без согласия родителей

Калифорнийские врачи обязаны хранить в тайне любые данные о терапии, касающейся смены пола. Иными словами, у медиков нет права сообщать родителям, что их ребенок, не достигший 18 лет, решил пройти процедуру гендерной терапии.
Во многих штатах США эта процедура в отношении детей запрещена без разрешения папы и мамы, в отдельных регионах она сурово карается. Так, в Алабаме за смену пола несовершеннолетнему врачам и родителям грозит до 10 лет тюрьмы.
Илон Маск
Интересна позиция Илона Маска в этом вопросе. Он считает, что за смену пола ребенку, которому меньше 18 лет, нужно пожизненно сажать в тюрьму всех, кто к этому причастен.
Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до его совершеннолетия, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь.
Терапия и хирургические вмешательства являются необратимыми, что может сильно испортить жизнь ребенку в будущем, сделать его бесплодным и искалечить психику.
Сам Маск не понаслышке знаком с подобной ситуацией. Один из его сыновей - трансгендер, он сменил пол и стал девушкой. Причем полностью порвал всякие отношения со своим знаменитым отцом, отказавшись даже носить его фамилию.
Калифорния как убежище несовершеннолетних трансгендеров со всей Америки
Калифорния же пошла своим путем, активно защищая и продвигая права представителей ЛГБТ (включая трансгендеров) и гендерную терапию.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом считает, что "никто не должен подвергаться судебному преследованию или сталкиваться с отказом в получении необходимой терапии". Это было сказано в первую очередь в отношении детей, которые через несколько лет или в более взрослом возрасте могут одуматься и сильно пожалеть о принятом в подростковом возрасте решении.
Инициатором законопроекта о разрешении смены пола несовершеннолетним детям выступил сенатор Скотт Винер. Документ был одобрен крупными медицинскими ассоциациями, которые полагают, что "гендерное обслуживание" людей любого возраста - "необходимая с медицинской точки зрения мера, которая часто спасает жизнь".
Родители
Папы и мамы Калифорнии не на шутку встревожены. Некоторые даже решаются на переезд в другой штат, чтобы уберечь своих детей от действия опасных законов.
Вот высказывание одного из американских пользователей, участников родительского форума:
Закон соблазняет несовершеннолетних детей по всей стране бросать семьи и убегать в погоне за вредными наркотиками и стерилизующими операциями, которые наносят необратимый вред детскому уму, телу и семейным отношениям.
Радужная революция в Калифорнии действительно приобрела широкий размах, беспокойство родителей отнюдь не беспочвенно.
Активисты движения ЛГБТ открыто внедряют свои взгляды, читают лекции о дошкольной трансгендерности, организуют летние лагеря, где даже малолетние дети могут проявлять себя кем угодно и открыто могут признавать себя "рожденными в неправильном теле".
Политика
В "трансгендерной" теме замешана и политика. На одном из публичных мероприятий, где выступала сенатор Элизабет Уоррен с защитой прав юных трансгендеров, был представлен ребенок 9-ти лет, который сам о себе заявил как о "девятилетнем трансгендерном американце".
Если Дональд Трамп и его окружение выступают против подобных "прогрессивных новаций", то Джо Байден и его администрация активно поддерживают трансгендеров. Вот цитата действующего президента США: «подтверждение гендерной идентичности вашего ребенка — один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для его защиты».
В 2019 году ВОЗ признала, что гендерная дисфория не является психическим расстройством.
Активисты трансгендерного движения уверены, что подростков нужно поощрять в "исследовании гендерных рамок" и в случае необходимости назначать детям гормональные препараты, блокирующие половое созревание, чтобы позже хирурги могли скорректировать первичные половые признаки и устранить вторичные.
Другие страны
Америка не единственная страна, разрешившая детям менять пол. Малолетние граждане могут получать соответствующее "лечение" и во многих других западных государствах. В Дании - с 12 лет, в Британии - с 9 лет, в Норвегии - с 7 лет.
В Канаде дети не обязаны уведомлять родителей о смене пола, в Швейцарии ребенок может юридически сменить пол в документах, не ставя в известность маму и папу.
В Англии примерно восемь лет назад около 800 детей (начиная с 10 лет) получили препараты, меняющие пол, потому что они, по словам врачей, якобы "ощущали себя не в своем теле".
В Шотландии детям с 4 лет разрешено менять гендер без разрешения родителей. Юные граждане могут ходить в тот туалет, который они сами выберут по своему желанию, школьная форма должна предусматривать "гендерно-нейтральные" варианты, учебники для младших классов должны содержать ролевые модели поведения и персонажей-трансгендеров.
Самым смелым решением гендерного вопроса стал подход, предложенный властями одного из штатов Австралии: здесь малышам захотели разрешить выбирать свой гендер с 3 лет (!).
Все очень просто, ребенок всего лишь должен определиться, какое из трех местоимений ("он", "она", "оно" и "они") ему больше нравится.