В Калифорнии несовершеннолетние дети могут менять пол без согласия родителей

Терапия и хирургические вмешательства являются необратимыми, что может сильно испортить жизнь ребенку в будущем, сделать его бесплодным и искалечить психику.

Сам Маск не понаслышке знаком с подобной ситуацией. Один из его сыновей - трансгендер, он сменил пол и стал девушкой. Причем полностью порвал всякие отношения со своим знаменитым отцом, отказавшись даже носить его фамилию.

Калифорния как убежище несовершеннолетних трансгендеров со всей Америки



Калифорния же пошла своим путем, активно защищая и продвигая права представителей ЛГБТ (включая трансгендеров) и гендерную терапию.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом считает, что "никто не должен подвергаться судебному преследованию или сталкиваться с отказом в получении необходимой терапии". Это было сказано в первую очередь в отношении детей, которые через несколько лет или в более взрослом возрасте могут одуматься и сильно пожалеть о принятом в подростковом возрасте решении.

Инициатором законопроекта о разрешении смены пола несовершеннолетним детям выступил сенатор Скотт Винер. Документ был одобрен крупными медицинскими ассоциациями, которые полагают, что "гендерное обслуживание" людей любого возраста - "необходимая с медицинской точки зрения мера, которая часто спасает жизнь".

Родители

Папы и мамы Калифорнии не на шутку встревожены. Некоторые даже решаются на переезд в другой штат, чтобы уберечь своих детей от действия опасных законов.

Вот высказывание одного из американских пользователей, участников родительского форума: