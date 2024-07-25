Выход из НАТО, «дружба» с Путиным, Маск в советниках, конец СВО: чего ожидать от Трампа

На то, что Трамп действительно может влиять на ситуацию, указал недавний телефонный разговор американского политика с Владимиром Зеленским.

После этой беседы, как отметил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х, Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заговорил о "готовности возобновить переговоры с Россией".

Между тем, ранее украинская сторона на государственном уровне запретила всякие переговоры с Москвой и категорически отвергала предложения Российской Федерации о начале мирного урегулирования конфликта.

Некоторые эксперты уверены, что Трамп попытается заморозить конфликт, чтобы использовать ситуацию и еще больше вооружить Украину.

Издание "Украина.ру":

Если бои прекратятся, это не значит, что прекратится помощь. Наоборот. Западу будет еще проще помогать Украине, потому что наши ракеты и беспилотники не будут за этой помощью охотиться.

Кроме обещаний закончить военный конфликт за один день, Трамп также утверждал, что этот конфликт бы не начался, если бы он был у власти.

Вот как политик прокомментировал свой предыдущий президентский срок:

При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия нацелилась на всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не получила.

Что касается будущей политики в отношении Киева, эксперты издания Express считают, что сделав выбор в пользу Джея Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, Трамп "послал еще один четкий сигнал" Украине. Ведь Вэнс, согласно мнению аналитиков, яростный критик военной помощи украинской стороне.

По версии Bloomberg, Трамп заставит Украину идти на переговоры, угрожая прекратить военные поставки. Россию же усадят за стол переговоров, припугнув увеличением поставок вооружения на Украину.

Это же иностранное издание приводит заявление Трампа о том, что во время его правления с российским президентом их связывали хорошие отношения, поэтому Украине "никогда не угрожала война".

Также, издание РБК приводит недавние слова Дональда Трампа о его нелюбви к санкциям, которыми США "отталкивают всех от себя".

По мнению Сергея Афронцева, заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений РАН, санкции, которые уже действуют в отношении России, нельзя отменить, чтобы не принести серьезный ущерб для политической репутации США.

Смягчения ограничений можно ожидать только при одновременном запуске процесса мирного урегулирования кризиса на Украине.

Другой аналитик, эксперт в области борьбы с финансовыми преступлениями Джордж Волошин, смотрит скептически на возможность результативных переговоров между Россией и Украиной.

Он полагает, что мирный план Трампа по быстрому завершению конфликта "не имеет под собой почти никаких оснований для успеха" и стороны не придут к соглашению до того момента, пока не будет существенных изменений в текущей ситуации на фронте.

А вот введение новых санкций в отношении Российской Федерации, полагает Афронцев, вероятно, будет приостановлено.

При этом санкционный режим планируется применить для других целей, а именно, для укрепления позиции американского доллара в мировой экономике.

Ситуация с долларом