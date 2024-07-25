Выход из НАТО, «дружба» с Путиным, Маск в советниках, конец СВО: чего ожидать от Трампа

Трамп становится все популярнее, число его сторонников стремительно растет, на него возлагают надежды, главным образом, связанные с завершением российско-украинского конфликта.
Действительно, бывший президент США неоднократно делал уверенные заявления о том, что завершит военные действия на Украине за 24 часа, если придет к власти.
Способен ли он на такое или это лишь часть предвыборной риторики, что, наконец, представляет собой загадочный "мирный план" по Украине и такой ли уж он мирный на самом деле?..
Украина и Россия
На то, что Трамп действительно может влиять на ситуацию, указал недавний телефонный разговор американского политика с Владимиром Зеленским.
После этой беседы, как отметил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х, Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заговорил о "готовности возобновить переговоры с Россией".
Между тем, ранее украинская сторона на государственном уровне запретила всякие переговоры с Москвой и категорически отвергала предложения Российской Федерации о начале мирного урегулирования конфликта.
Некоторые эксперты уверены, что Трамп попытается заморозить конфликт, чтобы использовать ситуацию и еще больше вооружить Украину.
Издание "Украина.ру":
Если бои прекратятся, это не значит, что прекратится помощь. Наоборот. Западу будет еще проще помогать Украине, потому что наши ракеты и беспилотники не будут за этой помощью охотиться.
Кроме обещаний закончить военный конфликт за один день, Трамп также утверждал, что этот конфликт бы не начался, если бы он был у власти.
Вот как политик прокомментировал свой предыдущий президентский срок:
При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия нацелилась на всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не получила.
Что касается будущей политики в отношении Киева, эксперты издания Express считают, что сделав выбор в пользу Джея Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, Трамп "послал еще один четкий сигнал" Украине. Ведь Вэнс, согласно мнению аналитиков, яростный критик военной помощи украинской стороне.
По версии Bloomberg, Трамп заставит Украину идти на переговоры, угрожая прекратить военные поставки. Россию же усадят за стол переговоров, припугнув увеличением поставок вооружения на Украину.
Это же иностранное издание приводит заявление Трампа о том, что во время его правления с российским президентом их связывали хорошие отношения, поэтому Украине "никогда не угрожала война".
Также, издание РБК приводит недавние слова Дональда Трампа о его нелюбви к санкциям, которыми США "отталкивают всех от себя".
По мнению Сергея Афронцева, заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений РАН, санкции, которые уже действуют в отношении России, нельзя отменить, чтобы не принести серьезный ущерб для политической репутации США.
Смягчения ограничений можно ожидать только при одновременном запуске процесса мирного урегулирования кризиса на Украине.
Другой аналитик, эксперт в области борьбы с финансовыми преступлениями Джордж Волошин, смотрит скептически на возможность результативных переговоров между Россией и Украиной.
Он полагает, что мирный план Трампа по быстрому завершению конфликта "не имеет под собой почти никаких оснований для успеха" и стороны не придут к соглашению до того момента, пока не будет существенных изменений в текущей ситуации на фронте.
А вот введение новых санкций в отношении Российской Федерации, полагает Афронцев, вероятно, будет приостановлено.
При этом санкционный режим планируется применить для других целей, а именно, для укрепления позиции американского доллара в мировой экономике.
Ситуация с долларом
Экономические советники из окружения Трампа намерены разработать меры воздействия на страны, которые отказываются от использования валюты США.
Бывший глава Белого дома не раз высказывал свои опасения по поводу грядущей потери долларового стандарта. Если это произойдет, считает Трамп, это будет то же самое, как "проиграть мировую войну", а Америка станет "страной второго сорта".
Дональд Трамп:
Наша валюта - вот что делает нас мощными и сильными.
В 2022 году со стороны США были введены жесткие экономические санкции против России, входящей в G20. Это вызвало сильную реакцию против превосходства доллара в мировой экономике.
На фоне давления США Банк России, правительственные чиновники, почти 2,5 тыс. других объектов получили ограничения в доступе к американской валюте.
В итоге в 2023 году на саммите БРИКС страны-участницы обсудили меры по дедолларизации, в обсуждении участвовали самые влиятельные нефтедобывающие страны - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Сейчас сторонники Трампа планируют применять штрафы для стран, которые предпочтут другую валюту, отказавшись от доллара.
Маск - советник Трампа?
По информации The Wall Street Journal, в число советников по экономическим вопросам Дональд Трамп намеревался включить Илона Маска. Издание писало о том, что якобы бизнесмен и экс-президент США уже договорились об этом.
Также иностранная газета сообщила, что кроме экономической сферы Трамп хотел доверить Маску контроль безопасности на границах.
О поддержке Дональда Трампа на выборах Илон Маск уже заявлял, также показательным является эпизод с восстановлением заблокированного аккаунта экс-президента в Твиттере, который был выкуплен Маском и переименован в Х.
Известно, что в прошлом предприниматель уже входил в число советников президента, когда Дональд Трамп был у власти, но в 2017 году, после выхода главы Белого дома из Парижских соглашений по климату, Маск покинул президентские советы.
Между тем, информация о назначении Илона Маска консультантом Трампа не подтвердилась. Миллиардер сам опроверг эти сведения в социальной сети Х:
Никаких обсуждений моей роли в потенциальной администрации Трампа не было.
Также Маск отметил, что не финансирует предвыборную кампанию Дональда Трампа и не выделяет ежемесячно 45 млн долларов для этих целей, как ранее утверждало издание The Wall Street Journal.
Трамп и НАТО
Еще один немаловажный вопрос, который волнует все мировое сообщество - это то, как сложатся отношения НАТО и США в случае успеха Трампа на выборах.
По сообщению издания "Коммерсантъ", советники экс-президента выступили с инициативой поднять обязательные траты членов НАТО на оборону до 3% от ВВП.
Ранее был установлен минимальный порог 2%. При этом Дональд Трамп не раз выступал с критикой стран-союзниц, обвиняя их в невыполнении своих обязательств по расходам на оборонные нужды.
Так, в 2018 году во время пребывания у власти Трамп обрушил свои обвинения на Испанию и Чехию, которые тратили на укрепление оборонного потенциала менее 2% . Уже тогда президент Трамп заявлял о намерении выйти из НАТО.
В текущей ситуации кандидат на президентское кресло утверждает, что в случае его победы на выборах 5-я статья альянса о коллективной защите будет применяться лишь к тем странам, которые станут добросовестно выполнять условия по расходам на оборону блока.
Кроме этого, Дональд Трамп, по сообщению издания Politico, "рассматривает возможность заключения сделки с Путиным относительно того, какие страны могут присоединиться к НАТО, в частности Украина и Грузия".
В публикации говорится, что Трамп может отказаться от расширения на восток в рамках мирного плана урегулирования российско-украинского конфликта.
Согласно Politico, "многие в лагере Трампа открыто предпочитают НАТО без Украины".
Обозреватели Politico также уточняют, что Дональд Трамп намерен сократить роль США в альянсе и перераспределить основную нагрузку на союзные государства.
Кандидат в президенты не хочет, чтобы Вашингтон был "основной стороной, обеспечивающей военную мощь Европы". Согласно иностранному источнику, мнение Трампа таково: Соединенные Штаты должны обеспечивать поддержку "только в период кризиса".