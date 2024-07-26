История о том, как британский предприниматель погубил свой крутой бизнес за считанные секунды

11:37 2024-07-26
История о том, как британский предприниматель погубил свой крутой бизнес за считанные секунды

Инцидент вошел в историю, а фраза "поступить, как Ратнер" ушла в народ и стала известным крылатым выражением.

Речь пойдет о знаменитом бизнесмене Джеральде Ратнере. Он совершил своего рода революцию в ювелирной отрасли Великобритании, когда сделал доступными ювелирные украшения для британцев из небогатой прослойки населения.

До 1980-х годов покупать себе драгоценности могли лишь люди с очень высоким доходом из элитного сегмента британского общества. Но мистер Ратнер все изменил.

В 1984 году Джеральд Ратнер получил в наследство небольшой семейный бизнес - убыточную ювелирную компанию Ratners Group. Новый владелец предпринял правильный ход: он решил расширить круг покупателей за счет не очень богатых людей, которые составляли значительную часть Великобритании.

Джеральд начал производить дешевые украшения и сделал яркую рекламу своим изделиям. Идея оказалась удачной. Начинал Ратнер со 120 неприметных магазинов, но очень скоро расширил сеть до 2000 торговых точек.

К началу 1990-х его ювелирная продукция заполонила британский рынок. Больше 50% всех поставляемых украшений принадлежали компании Ратнера.

В момент самого расцвета бизнеса Джеральда Ратнера позвали в Британский институт директоров, чтобы он выступил с речью. Случилось это в 1991 году.

Джеральд должен был поделиться опытом построения такого успешного бизнеса. Когда он готовился к выступлению, консультант по ораторскому искусству посоветовал ему добавить в свой доклад немного юмора: "Людям нравятся ваши шутки".

Ратнер принял совет к сведению, но явно перестарался. Шутки оказались крайне неуместными и оскорбительными. 

Люди спрашивают: „Как вы можете продавать свои товары по такой низкой цене?“ Я отвечаю: „Потому что все эти вещи — полное дерьмо“.

Произнесенные слова вызвали взрыв смеха у присутствующих в зале.

Этот факт вдохновил бизнесмена, и он тут же выдал вторую глупость:

У нас даже есть серьги, которые стоят дешевле 1 фунта за пару. Некоторые люди говорят: „Это дешевле, чем сэндвич с креветками!“ Я бы отметил, что сэндвич, вероятно, прослужит дольше.

На утро после выдающегося выступления Ратнер понял, что сильно накосячил. Дурацкие шутки превратились в заголовки публикаций буквально во всех печатных изданиях и красовались на первых полосах.

Инвесторы среагировали очень быстро: за несколько дней акции компании Ratners Group подешевели на 500 млн фунтов. Уже к концу 1991 года цена упала на 80%.

Покупатели тоже обиделись и стали игнорировать магазины Ратнера. Сотни из них пришлось закрыть из-за полной убыточности. Были уволены тысячи сотрудников.

В 1992 году Джеральд Ратнер был снят с должности советом директоров компании. Предпринимателю пришлось продать свою долю в бизнесе, потому что у него были большие долги перед банком. В итоге бывший богач остался у разбитого корыта.

Теперь в Британии каждый знает, что означает фраза "поступок Ратнера", ее используют, когда хотят указать на чье-то крайне глупое и необдуманное высказывание, которое приносит оратору кучу проблем.

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