Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Маск в своем аккаунте в Х назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Илон Маск.
Маск в своем аккаунте в Х назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Илон Маск.
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