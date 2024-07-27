Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Выход из НАТО, «дружба» с Путиным, Маск в советниках, конец СВО: чего ожидать от Трампа

Мир напряженно замер в преддверии предстоящих выборов в США, в победе Дональда Трампа уже мало кто сомневается, но что она принесет с собой - эксперты теряются в догадках.