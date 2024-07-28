На Олимпиаде отменили тренировки триатлонистов из-за загрязнения Сены

18:08 2024-07-28
На Олимпиаде отменили тренировки триатлонистов из-за загрязнения Сены

Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене, Причиной загрязнения воды называется дождь, который прошел в пятницу и субботу в Париже.

Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

"Принято совместное решение об отмене плавательной части ознакомительной тренировки триатлонистов, поскольку уровень воды не дает необходимых гарантий", - говорится в релизе.

По данным СМИ, уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день показательного заплыва мэра Парижа Анн Идальго в протекающей через столицу реке.

Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования.

Вместе с мэром в заплыве участвовали председатель организационного комитета Игр в Париже Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом.

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