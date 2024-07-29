Одной из самых распространенных и долгоживущих медицинских практик прошлого было кровопускание

Считалось, что избыток крови вызывает различные заболевания, и его нужно устранять путем кровопускания.

Врачи того времени использовали различные методы для выпускания крови из пациентов: от простых надрезов и использования пиявок до специальных инструментов, таких как ланцеты и жгуты.

Кровопускание применялось для лечения практически всех известных заболеваний - от простуды и головной боли до пневмонии и психических расстройств.

Несмотря на широкое распространение, кровопускание часто приводило к ослаблению организма пациента и даже к летальному исходу.

Одной из самых известных жертв этой практики стал первый президент США Джордж Вашингтон, который умер в 1799 году после того, как врачи выпустили из него около 2,5 литров крови за 12 часов в попытке вылечить простуду.

Только в середине 19 века медицинское сообщество начало отказываться от кровопускания как универсального метода лечения, хотя в некоторых случаях оно продолжало применяться вплоть до начала 20 века.

Героин как лекарство от кашля:



В конце 19 века фармацевтическая компания Bayer представила новое лекарство от кашля под названием "Героин".

Да, это был тот самый героин, который сегодня известен как одно из самых опасных наркотических веществ.

Героин был синтезирован из морфина в 1874 году и первоначально рассматривался как потенциальное лекарство от морфиновой зависимости.

Bayer начала продавать героин в 1898 году, рекламируя его как эффективное средство от кашля, особенно для детей, страдающих от коклюша и туберкулеза.

Героин рекламировался как "не вызывающий привыкания" заменитель морфина и кодеина.

Он продавался в форме сиропа от кашля и даже в виде пастилок. Многие врачи того времени считали героин чудо-лекарством, способным облегчить широкий спектр симптомов, от кашля и боли до тревоги и депрессии.

Однако вскоре стало ясно, что героин вызывает сильнейшее привыкание.

К 1910-м годам появились сообщения о случаях героиновой зависимости, а к 1920-м годам проблема достигла масштабов эпидемии. В 1924 году производство и продажа героина были запрещены в США, а вскоре за этим последовали и другие страны.

Эта история служит суровым напоминанием о необходимости тщательного тестирования и регулирования новых лекарственных средств.

Она также демонстрирует, как вещество, первоначально считавшееся безопасным и эффективным лекарством, может оказаться чрезвычайно опасным наркотиком.

Лечение истерии вибраторами:

В викторианскую эпоху женская сексуальность была табуированной темой, а многие проявления женского сексуального желания рассматривались как симптомы заболевания, известного как "истерия".

Этот диагноз охватывал широкий спектр симптомов, от раздражительности и бессонницы до сексуального желания и "чрезмерного" увлечения чтением романов.

Лечение "истерии" часто включало в себя массаж гениталий до достижения "истерического пароксизма" (который мы сегодня называем оргазмом).

Эту процедуру обычно выполняли врачи вручную, что было утомительным и отнимало много времени.

В 1880-х годах был изобретен электромеханический вибратор, который рекламировался как медицинский прибор для лечения "истерии" и других женских недугов.

Вибраторы быстро стали популярными среди врачей, так как они значительно сокращали время, необходимое для достижения "истерического пароксизма".

Вскоре вибраторы начали продаваться и для домашнего использования, рекламируясь как приборы для массажа, способные лечить головные боли, невралгию и даже запоры.

Они регулярно появлялись в каталогах товаров для дома и женских журналах начала 20 века.

Эта практика продолжалась до 1920-х годов, когда вибраторы начали появляться в эротических фильмах, что привело к их ассоциации с сексуальностью и постепенному исчезновению из рекламы и медицинской практики.

Сегодня мы понимаем, что "истерия" была не болезнью, а проявлением нормальной женской сексуальности в условиях репрессивного общества.

Эта история служит ярким примером того, как социальные нормы и табу могут влиять на медицинскую практику.