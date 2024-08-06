«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

13:46 2024-08-06
«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

По данным 112, Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова на двухместном Bristell NG-5 совершали длительный полет по маршруту Иркутск - Камчатка - Сахалин - Приморский край.

Несчастный случай произошел с Сергеем Федоровым и Аленой Калагуровой.

Двухместный легкомоторный самолет Bristell NG-5 авиапутешественников разбился в сопках Приморского края, передает телеграм-канал 112.

Сергей и Алена совершали длительный перелет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Борт должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в 8 часов утра 6 августа, но не прибыл.

Диспетчеры воинской части ПВО сообщили о крушении самолета на Лысой горе Серебряного перевала, высота которой — 1800 метров.

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Предположительно, в густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на аэродром оказалась непреодолимой.

На место крушения выдвинулись спасатели.

О судьбе Сергея и Алены пока ничего не известно, все любители путешестий надеются на лучший исход.

  

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