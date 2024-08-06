«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

Предположительно, в густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на аэродром оказалась непреодолимой.

На место крушения выдвинулись спасатели.

О судьбе Сергея и Алены пока ничего не известно, все любители путешестий надеются на лучший исход.