Греческий Insta-остров Санторини переживает худший период в своей истории

В год остров принимает 3,4 миллиона путешественников, что намного превышает численность постоянных жителей — их всего 20 тысяч.

А в пиковые дни высокого сезона на красивейший “Остров Instagram” прибывает до 17 000 пассажиров круизных лайнеров.

Узкие мощеные улочки и балконы на скалах буквально заполнены отдыхающими, которые хотят сделать селфи на закате. Местные жители, в свою очередь, жалуются на перегруженность острова туристами и невозможностью жить обычной жизнью.

Мэр Санторини Никос Зорзос предложил ограничить количество пассажиров круизных лайнеров до 8000 человек в день. Его поддержал премьер-министр Кириакос Мицотакис, который сообщил Bloomberg, что такая мера будет принята в следующем году.

Этим летом протесты против туризма стали политической вспышкой в Европе, демонстрации прошли в Испании, Нидерландах и за их пределами. Власти Венеции ограничили количество туристических групп до 25 человек, запретили использование мегафонов и объявили о введении платы за вход, что принесло городу около 2,64 миллиона долларов дохода.

На что касается Санторини, то, по мнению некоторых, дело не в большом количестве туристов.

“Сверхтуризма не существует. Что я вижу, так это отсутствие структур, — считает местный туроператор и житель Санторини Джанлука Чименти. — В часы пик посетителей много, но в остальное время он пуст. Сейчас наблюдается худший сезон в истории”.

По его словам, июль и август — разгар сезона на Санторини, но после 9 часов вечера центры городов пустеют, а рестораны и отели практически не загружены.

В середине-конце 20-го века Санторини еще был сонной идиллией, где жители передвигались верхом на ослах и выращивали помидоры и виноградники для производства вина. Сейчас устаревшая инфраструктура острова находится под серьезным давлением, а главный порт в Фире испытывает особую нагрузку.

«Отели сейчас загружены примерно на 30% меньше, чем в обычный сезон”, — утверждает эксперт и говорит, что другие предприятия на острове испытывают аналогичный удар.