Греческий Insta-остров Санторини переживает худший период в своей истории

14:22 2024-08-06
Греческий Insta-остров Санторини переживает худший период в своей истории

Санторини привлекает туристов ослепительно белыми домами, церквями с голубыми куполами, лазурным небом и морем.

В год остров принимает 3,4 миллиона путешественников, что намного превышает численность постоянных жителей — их всего 20 тысяч.

А в пиковые дни высокого сезона на красивейший “Остров Instagram” прибывает до 17 000 пассажиров круизных лайнеров.

Узкие мощеные улочки и балконы на скалах буквально заполнены отдыхающими, которые хотят сделать селфи на закате. Местные жители, в свою очередь, жалуются на перегруженность острова туристами и невозможностью жить обычной жизнью.

Мэр Санторини Никос Зорзос предложил ограничить количество пассажиров круизных лайнеров до 8000 человек в день. Его поддержал премьер-министр Кириакос Мицотакис, который сообщил Bloomberg, что такая мера будет принята в следующем году.

Этим летом протесты против туризма стали политической вспышкой в Европе, демонстрации прошли в Испании, Нидерландах и за их пределами. Власти Венеции ограничили количество туристических групп до 25 человек, запретили использование мегафонов и объявили о введении платы за вход, что принесло городу около 2,64 миллиона долларов дохода.

На что касается Санторини, то, по мнению некоторых, дело не в большом количестве туристов.

“Сверхтуризма не существует. Что я вижу, так это отсутствие структур, — считает местный туроператор и житель Санторини Джанлука Чименти. — В часы пик посетителей много, но в остальное время он пуст. Сейчас наблюдается худший сезон в истории”.

По его словам, июль и август — разгар сезона на Санторини, но после 9 часов вечера центры городов пустеют, а рестораны и отели практически не загружены.

В середине-конце 20-го века Санторини еще был сонной идиллией, где жители передвигались верхом на ослах и выращивали помидоры и виноградники для производства вина. Сейчас устаревшая инфраструктура острова находится под серьезным давлением, а главный порт в Фире испытывает особую нагрузку.

«Отели сейчас загружены примерно на 30% меньше, чем в обычный сезон”, — утверждает эксперт и говорит, что другие предприятия на острове испытывают аналогичный удар.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
18:41

admin

На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки в ходе церемонии в память о жертвах ядерного взрыва заявил, что на Земле не было такого оружия, которое бы придумали, но не применили.
admin
18:40

admin

28-летняя тренер и фанатка ЗОЖ из Волжского умерла от редкой болезни

28-летняя тренер и фанатка ЗОЖ из Волжского умерла от редкой болезни

Виктория Чувашина год боролась с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее.
admin
18:38

admin

Не хочет таять самый старый и самый крупный айсберг в мире

Не хочет таять самый старый и самый крупный айсберг в мире

Ожидалось, что плавучая масса льда площадью 1500 квадратных миль, известная как A23a, переместится в более теплые воды и в конечном итоге растворится.
admin
14:28

admin

Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

На митинге в Джорджии в субботу экс-президент США подчеркнул при этом, что люди все равно должны иметь доступ и к бензиновым автомобилям.
admin
14:15

admin

Британский магнат собрал коллекцию из 450 автомобилей

Британский магнат собрал коллекцию из 450 автомобилей

Коллекция авто и мотоциклов Роджера Даддинга оценивается в 40 миллионов долларов.
admin
13:46

admin

«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

По данным 112, Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова на двухместном Bristell NG-5 совершали длительный полет по маршруту Иркутск - Камчатка - Сахалин - Приморский край.