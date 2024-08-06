Не хочет таять самый старый и самый крупный айсберг в мире

18:38 2024-08-06
Не хочет таять самый старый и самый крупный айсберг в мире

Ожидалось, что плавучая масса льда площадью 1500 квадратных миль, известная как A23a, переместится в более теплые воды и в конечном итоге растворится.

Но айсберг весом в триллион тонн, который в два раза больше Большого Лондона и в три раза больше Нью-Йорка, застрял в океанском водовороте, который может удерживать его на одном и том же месте годами.

А23а, где когда-то располагалась советская исследовательская станция, оторвался от побережья Антарктиды в 1986 году. Почти сразу он сел на морское дно и застрял там более чем на три десятилетия, и только в 2020 году поднялся на поверхность.

В конце прошлого года он начал мигрировать, что привело в восторг ученых, заявивших, что редко можно увидеть айсберг такого размера в движении.

С помощью сильных ветров и течений айсберг переместился из моря Уэдделла в Южный океан, дрейфуя со скоростью пешехода к более теплым водам.

В апреле он попал в мощное океанское течение, которое, по прогнозам, должно было унести его в Южную Атлантику, где айсберг распался бы на части. Но неожиданно он остановился, пишет Уahoo.com.

Профессор Марк Брэндон, полярный эксперт заявил, что «A23a — это айсберг, который просто отказывается умирать”.

Огромный айсберг сейчас медленно вращается к северу от Южных Оркнейских островов — необитаемой части Британской антарктической территории.

“Океан полон сюрпризов, и эта динамическая особенность — одна из самых привлекательных, которые можно увидеть”, — сказал профессор Майк Мередит из Британской антарктической службы.

Ученые говорят, что A23a, который весит почти триллион метрических тонн, может застрять на долгие годы.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
18:41

admin

На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки в ходе церемонии в память о жертвах ядерного взрыва заявил, что на Земле не было такого оружия, которое бы придумали, но не применили.
admin
18:40

admin

28-летняя тренер и фанатка ЗОЖ из Волжского умерла от редкой болезни

28-летняя тренер и фанатка ЗОЖ из Волжского умерла от редкой болезни

Виктория Чувашина год боролась с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее.
admin
14:28

admin

Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

Дональд Трамп сказал, что окажет поддержку электромобилям и Илону Маску

На митинге в Джорджии в субботу экс-президент США подчеркнул при этом, что люди все равно должны иметь доступ и к бензиновым автомобилям.
admin
14:22

admin

Греческий Insta-остров Санторини переживает худший период в своей истории

Греческий Insta-остров Санторини переживает худший период в своей истории

Санторини привлекает туристов ослепительно белыми домами, церквями с голубыми куполами, лазурным небом и морем.
admin
14:15

admin

Британский магнат собрал коллекцию из 450 автомобилей

Британский магнат собрал коллекцию из 450 автомобилей

Коллекция авто и мотоциклов Роджера Даддинга оценивается в 40 миллионов долларов.
admin
13:46

admin

«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

«112»: путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова разбились на легкомоторном самолёте в Приморье

По данным 112, Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова на двухместном Bristell NG-5 совершали длительный полет по маршруту Иркутск - Камчатка - Сахалин - Приморский край.