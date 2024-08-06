Не хочет таять самый старый и самый крупный айсберг в мире

Но айсберг весом в триллион тонн, который в два раза больше Большого Лондона и в три раза больше Нью-Йорка, застрял в океанском водовороте, который может удерживать его на одном и том же месте годами.

А23а, где когда-то располагалась советская исследовательская станция, оторвался от побережья Антарктиды в 1986 году. Почти сразу он сел на морское дно и застрял там более чем на три десятилетия, и только в 2020 году поднялся на поверхность.

В конце прошлого года он начал мигрировать, что привело в восторг ученых, заявивших, что редко можно увидеть айсберг такого размера в движении.

С помощью сильных ветров и течений айсберг переместился из моря Уэдделла в Южный океан, дрейфуя со скоростью пешехода к более теплым водам.

В апреле он попал в мощное океанское течение, которое, по прогнозам, должно было унести его в Южную Атлантику, где айсберг распался бы на части. Но неожиданно он остановился, пишет Уahoo.com.

Профессор Марк Брэндон, полярный эксперт заявил, что «A23a — это айсберг, который просто отказывается умирать”.

Огромный айсберг сейчас медленно вращается к северу от Южных Оркнейских островов — необитаемой части Британской антарктической территории.

“Океан полон сюрпризов, и эта динамическая особенность — одна из самых привлекательных, которые можно увидеть”, — сказал профессор Майк Мередит из Британской антарктической службы.

Ученые говорят, что A23a, который весит почти триллион метрических тонн, может застрять на долгие годы.