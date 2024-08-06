28-летняя тренер и фанатка ЗОЖ из Волжского умерла от редкой болезни

18:40 2024-08-06
28-летняя тренер и фанатка ЗОЖ из Волжского умерла от редкой болезни

Виктория Чувашина год боролась с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее.

В 2023 году 28-летняя фанатка ЗОЖ, тренер по фитнесу начала неожиданно худеть. Летом нынешнего года ей становилось все хуже, вес упал до критических отметок.

Врачи не смогли спасти ее жизнь.

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на эту ситуацию и поручил проверить работу медиков, которые слишком долго ставили пациентке диагноз.

По словам родственников Виктории, фитнес-тренер начала болеть еще год назад, однако к специалистам обратилась лишь в последние шесть месяцев.

По словам мамы Виктории, у нее нет претензий к врачам, и диагноз она не стала разглашать.

Специалисты заявили, что прогрессирующее ухудшение здоровья девушки было обусловлено тяжестью ее заболевания.

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