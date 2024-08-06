На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

Но кто именно его применил, политик не указал.

«Химическое оружие применяется, хотя оно запрещено. Так же и ядерное — пока оно существует, когда-нибудь вновь может быть использовано», — отметил губернатор.

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу также не сочла нужным вспоминать точку вылета атомных бомб в сторону Хиросимы.

По ее словам, мир должен помнить трагедию, чтобы она не повторилась снова, намекая на реальную атомную угрозу сегодня, пишет Life.ru.

6-го и 9 августа 1945 года атомным бомбардировкам два японских города подверглись. Американские пилоты сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, а в Нагасаки — 74 тысячи.