На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

18:41 2024-08-06
На митинге в Хиросиме японские политики не упомянули, что ядерную бомбу на город сбросили США

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки в ходе церемонии в память о жертвах ядерного взрыва заявил, что на Земле не было такого оружия, которое бы придумали, но не применили.

Но кто именно его применил, политик не указал.

«Химическое оружие применяется, хотя оно запрещено. Так же и ядерное — пока оно существует, когда-нибудь вновь может быть использовано», — отметил губернатор.

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу также не сочла нужным вспоминать точку вылета атомных бомб в сторону Хиросимы.

По ее словам, мир должен помнить трагедию, чтобы она не повторилась снова, намекая на реальную атомную угрозу сегодня, пишет Life.ru.

6-го и 9 августа 1945 года атомным бомбардировкам два японских города подверглись. Американские пилоты сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, а в Нагасаки — 74 тысячи.

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