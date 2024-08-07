Автор книги «Как сохранить брак» убил жену, а Дейл Карнеги умер одиноким: правда или вымысел

В интернете не первый год гуляет подборка любопытных фактов из биографии известных личностей.

Публикация вызывает шок и заставляет крепко задуматься.

Оказывается, Дейл Карнеги, который учил всех "Как завоевывать друзей", чьи советы у всех на слуху и постоянно цитируются, закончил свои дни в полном одиночестве.

Дерек Медина, автор известного опуса "Как сохранить брак", застрелил свою жену и выложил в сеть фотографию мертвого тела.

Бенджамин Спок - признанный гуру в воспитании детей - был не нужен своим детям, и они хотели отдать его в дом престарелых.

Мария Монтессори, создавшая уникальную педагогическую систему, отказалась от собственного ребенка и отдала его в чужую семью.

Писательница из Кореи Чхве Юн Хи, которая знала, "Как быть счастливым", почему-то страдала от депрессии и на этом фоне повесилась

Еще один "учитель" рассказал в своей книге о "Легком способе бросить курить", но сам при этом умер от рака легких.

Роберт Аткинс, придумавший популярную диету, взял и умер от ожирения.

Почему же все эти люди не следовали собственным советам, чтобы стать счастливыми, здоровыми и успешными?..

Разбираемся, в чем тут дело.

На самом деле, с приведенными "фактами" не все так просто. Некоторые из них действительно правдивы, в других правда наполовину смешана с вымыслом, поэтому верить им безоговорочно точно не стоит.

Дерек Медина в 2013 году действительно написал знаменитую книгу о сохранении брака "Как я спас чью-то жизнь, брак и разрешил семейные проблемы с помощью общения".

Потом было еще несколько подобных нравоучительных сочинений. В этом же году он 8 раз выстрелил в жену, сфотографировал ее мертвой и выложил снимок в Фейсбуке.

Ему дали пожизненный срок.

Создатель бестселлера "Легкий способ курить" Аллен Карр, на самом деле умер от рака легких. И это неудивительно: мужчина уже в 24 года выкуривал по 60 сигарет в день.

В 48 он увеличил это число до 100. Потом Аллен решил бросить вредную привычку, и ему это удалось, однако спасти разрушенное здоровье уже не смог.

Роберт Аткинс ратовал за употребление жирной и белковой пищи, полагая, что проблемы с лишним весом появляются из-за углеводов - вот их и нужно убрать из рациона.

В 2003 году в возрасте 72 лет мужчина поскользнулся и неудачно упал, ударившись головой. От этого и умер в больнице.

В прессу попали неосторожные слова мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который назвал умершего "толстым", потом откуда-то появилась статья, что Аткинс весил 117 кг, когда умер.

Из всего этого был сделан вывод, что диетолог скончался из-за ожирения. Однако официальная версия гласит: у Аткинса были сердечный приступ и кома в больнице после падения, а вес на момент смерти составлял 88 кг.

Корейская писательница, которой удалось вывести формулу счастливой жизни, повесилась в 2010 году в гостинице. Однако, сделала она это не из-за депрессии.

Женщина страдала сильными болями из-за проблем с сердцем и легкими. Об этом и сообщила в предсмертной записке.

Причем уйти из жизни ей помог собственный муж, который потом тоже повесился.

Мария Монтессори на самом деле передала ребенка в другую семью. Однако это были не чужие люди, а родственники.

Причина поступка тоже отличалась от распространенной версии: педагог сделала это не потому, что видела свое предназначение в служении чужим детям.

Ребенок был незаконнорожденным, что в то время сильно осуждалось обществом.

Известно, что позже женщина забрала ребенка к себе, он помогал ей в работе и продолжал потом развивать ее педагогическую теорию.

Бенджамин Спок, книгу которого знают все мамы на свете ("Ребенок и уход за ним"), в последние годы жизни испытывал серьезные финансовые трудности.

Когда ему было 94 года, жена обратилась за помощью к родным и друзьям. Лечение известного писателя и уход за ним требовали немалых денег.

Супруга уверяла, что двое сыновей действительно хотели отдать отца в дом престарелых, но она была против.

Причем воспитывал своих детей Спок вовсе не так, как советовал в книге. Он был очень строг и консервативен, потом даже признался, что никогда не целовал сыновей.

По непроверенным данным, один из детей, а также внук писателя стали наркоманами.

Дейл Карнеги, книга которого стала настольным пособием каждого успешного человека ("Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей"), был дважды женат и был счастлив со второй женой.

У них была дочь, которую отец очень любил.

Потом у писателя обнаружилась болезнь Альцгеймера, ему нужен был уход. Начались другие проблемы со здоровьем. Одна из официальных причин смерти - лимфома Ходжкина.

Если верить словам биографа, в момент ухода из жизни писатель был с любимой женой и лучшим другом, а вовсе не застрелился в одиночестве. В день похорон покойному были отравлены соболезнования и цветы со всего мира.

Какой тут можно сделать вывод?

Доверяй, но проверяй и живи своим умом. Нет волшебного рецепта успеха, и никто не подскажет, как жить правильно: только сам человек может быть кузнецом своего счастья.