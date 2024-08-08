В Санкт-Петербурге продают раритетный пожарный «Запорожец» пикап с прицепом

Выставленный на продажу образец построен на базе серийной модели, которую тщательно отреставрировали и перекрасили.
В свое время точно такой же пикап работал пожарной машиной на ленинградском заводе по производству игрушек.
Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 40 л.с.
Специалисты увеличили дорожный просвет и установили «луазовские» вездеходные колеса ИВ-167.
Помимо противопожарного оборудования, включая 9 советских огнетушителей ОП-5, в комплекте с «Запорожцем» идет пожарная мотопомпа, которая была также отреставрирована.
Продавец готов расстаться с пожарным «Запорожцем» за 2 645 000 рублей.
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