На Авито продают уникальный электрический ЗАЗ-965, построенный на базе автомобиля 1966 года выпуска

Донора полностью почистили, помыли, перебрали. Все детали использовали оригинальные.
Кузов перекрасили в ярко-пурпурный цвет от Lexus, а салон перетянули светлой кожей с ромбовидной прострочкой.
В движение «Запорожец» приводит электромагнитный двигатель мощностью 17кВт (23 л.с.), который питается от тягового литий-ионного аккумулятора.
Запас хода составляет до 370 километров, что очень неплохо.
Подзаряжать электрокар можно как от бытовой сети, так и от зарядной станции.
Возможна установка гибридной силовой установки, которая позволит улучшить динамику и увеличить запас хода.
В этом случае автомобиль будет тратить порядка 0,7 – 1,2 литра бензина в час.
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