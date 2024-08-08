На Авито продают уникальный электрический ЗАЗ-965, построенный на базе автомобиля 1966 года выпуска

В движение «Запорожец» приводит электромагнитный двигатель мощностью 17кВт (23 л.с.), который питается от тягового литий-ионного аккумулятора.

Запас хода составляет до 370 километров, что очень неплохо.

Подзаряжать электрокар можно как от бытовой сети, так и от зарядной станции.

Возможна установка гибридной силовой установки, которая позволит улучшить динамику и увеличить запас хода.

В этом случае автомобиль будет тратить порядка 0,7 – 1,2 литра бензина в час.