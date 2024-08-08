Zippo car: Расцвет рекламных автомобилей в Америке 1940-х годов

Центральная часть была точной копией одной из его знаменитых зажигалок, в комплекте с откидной крышкой и пламенем.

Высота автомобиля Zippo означала, что его водителям приходилось быть очень осторожными при приближении к мостам, но это не помешало им использовать автомобиль во всех 48 смежных штатах США.

Оригинальный автомобиль Zippo бесследно исчез в 1950-х годах, но Zippo воссоздала его в 1998 году на основе другого Chrysler New Yorker.