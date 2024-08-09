Форд-спидстер нельзя назвать “гаражной самоделкой”

После того, как мастера убрали все лишнее (оказалось, что это - крыша, лобовое стекло и двери), машина выглядит, безусловно, “круто”.

Внешние очертания делали похожими на известные модели от Ferrari и McLaren.

Автомобилю достались пневмоподвеска, двигатель мощностью в 150 лошадиных сил и коробка-”робот”.