Форд-спидстер нельзя назвать “гаражной самоделкой”

11:43 2024-08-09
Форд-спидстер нельзя назвать “гаражной самоделкой”

Его создала на базе “Фокуса” компания из северной столицы, специализирующаяся на переделке автомобилей Ford.

После того, как мастера убрали все лишнее (оказалось, что это - крыша, лобовое стекло и двери), машина выглядит, безусловно, “круто”.

Внешние очертания делали похожими на известные модели от Ferrari и McLaren.

Автомобилю достались пневмоподвеска, двигатель мощностью в 150 лошадиных сил и коробка-”робот”.

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Стандартные кресла заменены на спортивные, установлен огромный мультимедийный экран.

Однако при этом делать вентиляционные отверстия по центру разработчики модели не стали.

Это показывает, что цель создания бюджетного спидстера - не погоня за скоростью, а скорее желание выделиться в потоке.

Хотя, учитывая российские климат, экологию и уровень чистоты и шума на дорогах, открытый автомобиль - сомнительное удовольствие.

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