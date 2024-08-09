Форд-спидстер нельзя назвать “гаражной самоделкой”

После того, как мастера убрали все лишнее (оказалось, что это - крыша, лобовое стекло и двери), машина выглядит, безусловно, “круто”.
Внешние очертания делали похожими на известные модели от Ferrari и McLaren.
Автомобилю достались пневмоподвеска, двигатель мощностью в 150 лошадиных сил и коробка-”робот”.
Стандартные кресла заменены на спортивные, установлен огромный мультимедийный экран.
Однако при этом делать вентиляционные отверстия по центру разработчики модели не стали.
Это показывает, что цель создания бюджетного спидстера - не погоня за скоростью, а скорее желание выделиться в потоке.
Хотя, учитывая российские климат, экологию и уровень чистоты и шума на дорогах, открытый автомобиль - сомнительное удовольствие.
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