Как Китай меняет мировой взгляд на автомобили

Не последнее место в ряду факторов занимает дизайн электромобилей. Он действительно интересный, уникальный и современный, и ничуть не уступает предложениям других известных производителей.

Следующий пункт - невероятные объемы производства, которые постоянно растут. Китайские машины заполоняют все мировые регионы.

Китайские разработчики и технологи многому научились еще в 90-е годы, когда в КНР на совместных предприятиях происходила сборка автомобилей крупнейших западных концернов. Иностранные компании обращались за помощью к китайцам, потому что это обходилось дешевле. Теперь приобретенный опыт китайские специалисты активно внедряют на своих производствах.

Кроме того, каждый китайский автозавод старается конкурировать не только с мировыми производителями, но и друг с другом. Одно предприятие старается сделать каждый новый автомобиль лучше и современнее, чем это делают на соседнем заводе.

Почему Китай уверенно движется на пути к лидерству на мировом рынке электрических автомобилей?

Здесь есть несколько факторов.

Власти КНР оказывают значительную поддержку отрасли, отвечающей за производство электромобилей. Это выражается в крупных инвестициях в инфраструктуру зарядных станций, а также в существенных государственных субсидиях.

Китайский автопром направляет большие средства в сферу разработки и производства электрокаров, в итоге на рынок поставляются машины с высокой производительностью, оснащенные ультрасовременными технологиями.

Внедрение электромобилей в жизнь китайских граждан происходит на законодательном уровне. Во многие населенные пункты въезд разрешен только электрокарам и гибридным моделям. Передвижение на машинах с ДВС уже заметно ограничено.

По словам Ирины Франк — управляющего директора компании Frank Auto, единственным сильным конкурентом китайскому автопрому сегодня является Tesla. Между тем, по прогнозам экспертов, в следующие несколько лет продажи китайских авто значительно перевесят показатели американского флагмана электрокаров.

Еще один красноречивый вывод Ирины Франк: можно считать, сегодня электрокары КНР "конкурируют между собой, а не с брендами из других стран". С этим действительно не поспоришь.

Как бы то ни было, а Tesla, даже уступая в производственных объемах, пока еще сохраняет за собой позиции лидера на рынке электрических автомобилей.