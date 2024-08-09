Как Китай меняет мировой взгляд на автомобили

Китайские автопроизводители, например, BYD, Nio, SAIC, Dongfeng и другие, активно захватывают мировой рынок. Причем популярность китайских автомобилей растет не только благодаря масштабному увеличению производства.
Стремительными темпами улучшается и качество машин, поставляемых из КНР. И это признают авторитетные эксперты. В том числе владелец компании Tesla, который заявил, что китайские авто "очень хороши и способны добиться значительного успеха за пределами Китая". Особенно это касается ситуации с электрокарами.
Со словами Илона Маска сложно не согласиться, тем более, по статистике, все большее число водителей делает выбор в пользу китайских электромобилей, отказываясь от предложений Tesla.
Почему автомобилисты предпочитают электрические авто, сделанные в КНР?
Причин для этого много, но на первом месте низкая стоимость китайских машин, при этом по качеству они уже сильно приблизились к электрокарам крупнейших западных конкурентов.
Вторая причина - большой скачок в развитии передовых технологий. Китайский производитель сегодня готов предложить ультрасовременные решения в области батарей, систем автопилотирования, электродвигателей.
Третья причина - большое разнообразие. Моделей электрокаров китайского производства в настоящее время выпускается великое множество. Они учитывают запросы различных слоев населения, выбирать можно на любой вкус и по разным финансовым возможностям.
Не последнее место в ряду факторов занимает дизайн электромобилей. Он действительно интересный, уникальный и современный, и ничуть не уступает предложениям других известных производителей.
Следующий пункт - невероятные объемы производства, которые постоянно растут. Китайские машины заполоняют все мировые регионы.
Китайские разработчики и технологи многому научились еще в 90-е годы, когда в КНР на совместных предприятиях происходила сборка автомобилей крупнейших западных концернов. Иностранные компании обращались за помощью к китайцам, потому что это обходилось дешевле. Теперь приобретенный опыт китайские специалисты активно внедряют на своих производствах.
Кроме того, каждый китайский автозавод старается конкурировать не только с мировыми производителями, но и друг с другом. Одно предприятие старается сделать каждый новый автомобиль лучше и современнее, чем это делают на соседнем заводе.
Почему Китай уверенно движется на пути к лидерству на мировом рынке электрических автомобилей?
Здесь есть несколько факторов.
Власти КНР оказывают значительную поддержку отрасли, отвечающей за производство электромобилей. Это выражается в крупных инвестициях в инфраструктуру зарядных станций, а также в существенных государственных субсидиях.
Китайский автопром направляет большие средства в сферу разработки и производства электрокаров, в итоге на рынок поставляются машины с высокой производительностью, оснащенные ультрасовременными технологиями.
Внедрение электромобилей в жизнь китайских граждан происходит на законодательном уровне. Во многие населенные пункты въезд разрешен только электрокарам и гибридным моделям. Передвижение на машинах с ДВС уже заметно ограничено.
По словам Ирины Франк — управляющего директора компании Frank Auto, единственным сильным конкурентом китайскому автопрому сегодня является Tesla. Между тем, по прогнозам экспертов, в следующие несколько лет продажи китайских авто значительно перевесят показатели американского флагмана электрокаров.
Еще один красноречивый вывод Ирины Франк: можно считать, сегодня электрокары КНР "конкурируют между собой, а не с брендами из других стран". С этим действительно не поспоришь.
Как бы то ни было, а Tesla, даже уступая в производственных объемах, пока еще сохраняет за собой позиции лидера на рынке электрических автомобилей.
Бренд, раскрученный Маском, по-прежнему воспринимается как родоначальник и основоположник современной электромобильной промышленности и считается эталоном качества. Именно Илон Маск дал новую жизнь компании Tesla и способствовал активному внедрению электрокаров в широкие массы. Между прочим, и сами китайцы большие поклонники электромобилей Tesla, которые в КНР продаются в больших объемах.
Вывод: несмотря на очевидную экспансию китайского автопрома, на мировом рынке он имеет достойного соперника в лице компании Маска. И за кем из них будет первенство, пока сложно судить.
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