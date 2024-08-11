Можно ли купить достойную машину старше 10-15 лет и стоит ли вообще это делать

Купить подержанный автомобиль сегодня легко и вместе с тем трудно, потому что предложения растут, но риск нарваться на автохлам тоже очень велик.
Стоит ли покупать такие машины: 5 аргументов против
1. В современном мире технический прогресс набирает обороты в ускоренном темпе. Каждый год выходят какие-то новинки с кучей усовершенствований, машины в этом смысле не исключение. Каждая новая модель добавляет комфорта водителю. Ну и, конечно, она безопаснее предыдущей. Смена поколений автомобилей всегда сопровождается какими-то улучшениями в этой сфере. Об этом надо обязательно думать перед покупкой. Ведь, выбирая смартфон, вы вряд ли будете искать модель пятилетней давности. С машиной та же история.
2. Не последнюю роль играет дизайн. Согласитесь, 15-летние авто могут сегодня выглядеть старомодно на фоне ультрамодных новинок. Современные дизайнерские решения - это не только красиво, но и эргономично. Используются новые материалы, более функциональные и практичные, в том числе инновационные инженерные находки.
3. Если вы ищете машину старше 10-15 лет, то выбор "выживших" моделей, увы, будет совсем небольшой. Придется обходиться тем, что есть, чем больше возраст авто, тем меньше шансов выбрать что-то действительно по душе.
4. Никто не гарантирует качество б/у автомобиля, да и возврат вам вряд ли удастся сделать. Если при осмотре и беглой диагностике вы упустили какую-то поломку, то решать проблемы уже придется своими силами. Неприятные сюрпризы могут возникнуть в любой момент. К тому же недобросовестных продавцов и перекупов сейчас хватает, и они умело скрывают правду о состоянии автомобиля и виртуозно маскируют имеющиеся недостатки.
Как обманывают покупателей
Пробег отматывают у 99% "возрастных" машин. Сделать это сегодня несложно, есть даже специальные объявления в сети, где вам эту услугу окажут за определенную плату.
По мнению специалистов, в машинах японского производства и в бюджетных российских авто скрутить пробег можно так, что и следов не отыщите. Труднее всего сделать скрутку в последних моделях Volvo.
Нечестные продавцы указывают левый VIN-номер, по которому можно пробить информацию об автомобиле: число владельцев, количество визитов на СТО, аварийное прошлое и так далее.
"Ошибки" продавцами допускаются и при указании года выпуска авто. Это делается, чтобы уменьшить реальный возраст машины либо чтобы подогнать параметры под конкретные запросы покупателя. Обнаружить обман можно только при живом осмотре или уже при регистрации машины в ГАИ.
Как все-таки выбрать достойный автомобиль
Найти такой сегодня практически невозможно. Идеальных авто в возрасте 10-15 лет попросту нет в природе.
В нормальном состоянии будут машины, которые редко использовались, хранились в хорошем гараже и получали качественный уход. Но такие автомобили на вторичном рынке - большая редкость. Они если и есть, то передаются по знакомым из рук в руки, а не выставляются в интернете.
Если вы все же решаетесь искать по объявлениям, ориентируйтесь на такие аспекты:
небольшое число бывших владельцев;
пробег не больше 250 000 км;
иностранный производитель;
достаточный оставшийся ресурс;
хорошие технические характеристики;
хорошее состояние кузова;
отсутствие коррозии на днище, порогах, арках;
качественное лакокрасочное покрытие.
По поводу последнего пункта стоит уточнить: если машину слегка подкрашивали в районе бамперов, крыльев, дверей, то это нормально в таком возрасте. Насторожить должна полностью перекрашенный автомобиль, скорее всего, ему довелось бывать в серьезных переделках.
То же самое можно сказать и о наличии ржавчины, такие элементы могут указывать на участие в ДТП.
О том, что машина побывала в серьезной аварии, говорят поврежденные крыша или центральная стойка (а также другие несущие элементы).
Эксперты советуют покупать б/у авто с богатой комплектацией, такие экземпляры обычно получают хороший уход и вряд ли использовались как такси.
Еще один совет: если салон сильно изношен, то почти сто процентов пробег у машины будет скручен.
Кто и зачем покупает такие авто
Основной контингент, и он довольно большой, - люди с низким доходом, которые не могут позволить себе дорогую машину и хотят сэкономить.
Машину с 15-летним стажем часто ищут студенты или перекупы.
Белорусскими б/у машинами иностранного производства интересуются россияне, потому что здесь их можно купить дешевле. Предпочтение, кстати, отдается немецким и японским производителям.
Каршеринг как перспективная альтернатива
В ситуации, когда рынок переполнен автохламом и поиск мало-мальски стоящего автомобиля со стажем превращается в настоящий квест, выходом для небогатых автолюбителей может стать услуга каршеринга.
Сервис действительно внедряется в жизнь быстрыми темпами и становится все более популярным. Услуги дешевеют и дают водителям массу преимуществ: не нужно тратиться на содержание машины, можно выбрать любую модель, доступны бесплатные парковки и отдельные участки платных трасс, быстрое и простое оформление услуги.
Стоит ли копить деньги на убитые и гнилые возрастные автомобили, ремонт и обслуживание которых обойдутся еще дороже?.. На фоне такой печальной картины активно развивающийся каршеринг выглядит очень привлекательно и находит все больший отклик у автомобилистов.
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