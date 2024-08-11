Можно ли купить достойную машину старше 10-15 лет и стоит ли вообще это делать

Купить подержанный автомобиль сегодня легко и вместе с тем трудно, потому что предложения растут, но риск нарваться на автохлам тоже очень велик.

Стоит ли покупать такие машины: 5 аргументов против

1. В современном мире технический прогресс набирает обороты в ускоренном темпе. Каждый год выходят какие-то новинки с кучей усовершенствований, машины в этом смысле не исключение. Каждая новая модель добавляет комфорта водителю. Ну и, конечно, она безопаснее предыдущей. Смена поколений автомобилей всегда сопровождается какими-то улучшениями в этой сфере. Об этом надо обязательно думать перед покупкой. Ведь, выбирая смартфон, вы вряд ли будете искать модель пятилетней давности. С машиной та же история.

2. Не последнюю роль играет дизайн. Согласитесь, 15-летние авто могут сегодня выглядеть старомодно на фоне ультрамодных новинок. Современные дизайнерские решения - это не только красиво, но и эргономично. Используются новые материалы, более функциональные и практичные, в том числе инновационные инженерные находки.

3. Если вы ищете машину старше 10-15 лет, то выбор "выживших" моделей, увы, будет совсем небольшой. Придется обходиться тем, что есть, чем больше возраст авто, тем меньше шансов выбрать что-то действительно по душе.

4. Никто не гарантирует качество б/у автомобиля, да и возврат вам вряд ли удастся сделать. Если при осмотре и беглой диагностике вы упустили какую-то поломку, то решать проблемы уже придется своими силами. Неприятные сюрпризы могут возникнуть в любой момент. К тому же недобросовестных продавцов и перекупов сейчас хватает, и они умело скрывают правду о состоянии автомобиля и виртуозно маскируют имеющиеся недостатки.

Как обманывают покупателей