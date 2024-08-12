Кошачий наполнитель и обычные пиллеты помогает бороться с запотевшими окнами

Такой наполнитель нужно поместить в тканевый мешочек или в носок.

Два, а лучше три таких мешочка разложить по машине.

Конечно, лучше убрать под сиденья или в кармашек сиденья, потому как вид с носками на приборной панели будет не совсем презентабельный.

Наполнитель хорошо впитывает излишки влаги в автомобиле, и окна запотевать точно не будут.

Интересно, что килограмм наполнителя может впитать в себя до пол-литра воды при прямом контакте.

Но и вариант с мешочком тоже рабочий. До 80% влаги будет удалено, и ездить можно будет, не включая печку и не распахивая окна.

В салоне автомобиля станет суше и бонусом пропадут неприятные запахи.