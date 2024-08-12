«Хавэйл», тогда как в Китае название бренда звучит как «Ха фу»

А вот у бренда Lixiang есть два варианта произношения: «Лисян» и просто «Ли», поскольку компания названа в честь основателя Ли Сяна.
Название производителя BYD читается как «би уай ди», а не «БИД».
Компания FAW настаивает произносить свое название как «ФАВ».
Наименование марки Geely большинство россиян произносят правильно — «Джили» с ударением на первый слог.
Бренд Livan же правильно читать как «Ливэн», но в РФ его обычно называют «Ливан».
Марка SWM произносится как «Эс Дабл Ю Эм», но «Эс Вэ Эм» тоже допустимо.
А вот бренд Dongfeng следует читать как «Дунфэн» вместо «Донгфенга».
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