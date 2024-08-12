«Хавэйл», тогда как в Китае название бренда звучит как «Ха фу»

А вот у бренда Lixiang есть два варианта произношения: «Лисян» и просто «Ли», поскольку компания названа в честь основателя Ли Сяна.

Название производителя BYD читается как «би уай ди», а не «БИД».

Компания FAW настаивает произносить свое название как «ФАВ».

Наименование марки Geely большинство россиян произносят правильно — «Джили» с ударением на первый слог.

Бренд Livan же правильно читать как «Ливэн», но в РФ его обычно называют «Ливан».

Марка SWM произносится как «Эс Дабл Ю Эм», но «Эс Вэ Эм» тоже допустимо.

А вот бренд Dongfeng следует читать как «Дунфэн» вместо «Донгфенга».