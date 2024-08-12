BMW Group забрал награду Enlighten Award за конструкцию сиденья BMW M Visionary Materials Seat

При создании BMW M Visionary Materials Seat активно использовались отделочные материалы на растительной основе и вторсырье.
Например, в сиденье использованы натуральные волокна, волокнистые композиты, альтернативная кожа и полимеры на основе водорослей.
Благодаря этому, равно как и высокому уровню вторичной переработки, так называемый углеродный след новый кресел на 90% ниже, чем у современных карбоновых ковшеобразных сидений BMW M.
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