BMW Group забрал награду Enlighten Award за конструкцию сиденья BMW M Visionary Materials Seat

16:27 2024-08-12
BMW Group забрал награду Enlighten Award за конструкцию сиденья BMW M Visionary Materials Seat

Минималистичный и современный вид кресла подчеркивают видимые невооруженным глазом элементы каркаса.

При создании BMW M Visionary Materials Seat активно использовались отделочные материалы на растительной основе и вторсырье.

Например, в сиденье использованы натуральные волокна, волокнистые композиты, альтернативная кожа и полимеры на основе водорослей.

Благодаря этому, равно как и высокому уровню вторичной переработки, так называемый углеродный след новый кресел на 90% ниже, чем у современных карбоновых ковшеобразных сидений BMW M.

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