BMW Group забрал награду Enlighten Award за конструкцию сиденья BMW M Visionary Materials Seat

При создании BMW M Visionary Materials Seat активно использовались отделочные материалы на растительной основе и вторсырье.

Например, в сиденье использованы натуральные волокна, волокнистые композиты, альтернативная кожа и полимеры на основе водорослей.

Благодаря этому, равно как и высокому уровню вторичной переработки, так называемый углеродный след новый кресел на 90% ниже, чем у современных карбоновых ковшеобразных сидений BMW M.