Сколько машин на самом деле участвовало в съемках «Бумера»: одна или пять

Кроме того, во многих публикациях писалось, что одна из пяти машин БМВ потом достался режиссеру фильма, вторая - актеру.

Распространение этой информации привело к тому, что поклонники "Бумера" начали настоящую охоту за автомобилями: каждый хотел заполучить себе редкий экземпляр.

Некоторые уверяли, что действительно сумели приобрести желанный "бумер" - тот самый, со съемок.

Обозреватели новостного агентства "Регнум" развеяли этот миф и рассказали, как все было на самом деле.

Выяснилось, что проданные фанатам авто, никакого отношения к культовому фильму не имели. Более того, в фильме снимали только одну машину, а вовсе не пять. И она никогда не выставлялась на продажу.

Знаменитый, единственный в своем роде "бумер" подарили эксперту по криминальному миру 1990-х.

Зрители увидели фильм в 2003 году, седьмая BMW сразу же стал очень популярной, продажи автомобиля резко подскочили в следующее десятилетие.

По распространившейся версии, главную машину разбили во время съемок, а другие четыре авто, которые участвовали в съемках, были проданы или подарены главным актерам и продюсерам.

В публикациях рассказывалось, что владельцами "тех самых" бумеров стали актер Максим Коновалов (он же Леха "Килла") и Владимир Вдовиченков (Костя "Кот").