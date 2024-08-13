Сколько машин на самом деле участвовало в съемках «Бумера»: одна или пять

Кроме того, во многих публикациях писалось, что одна из пяти машин БМВ потом достался режиссеру фильма, вторая - актеру.
Распространение этой информации привело к тому, что поклонники "Бумера" начали настоящую охоту за автомобилями: каждый хотел заполучить себе редкий экземпляр.
Некоторые уверяли, что действительно сумели приобрести желанный "бумер" - тот самый, со съемок.
Обозреватели новостного агентства "Регнум" развеяли этот миф и рассказали, как все было на самом деле.
Выяснилось, что проданные фанатам авто, никакого отношения к культовому фильму не имели. Более того, в фильме снимали только одну машину, а вовсе не пять. И она никогда не выставлялась на продажу.
Знаменитый, единственный в своем роде "бумер" подарили эксперту по криминальному миру 1990-х.
Зрители увидели фильм в 2003 году, седьмая BMW сразу же стал очень популярной, продажи автомобиля резко подскочили в следующее десятилетие.
По распространившейся версии, главную машину разбили во время съемок, а другие четыре авто, которые участвовали в съемках, были проданы или подарены главным актерам и продюсерам.
В публикациях рассказывалось, что владельцами "тех самых" бумеров стали актер Максим Коновалов (он же Леха "Килла") и Владимир Вдовиченков (Костя "Кот").
Корреспонденты ИА Регнум поговорили с актерами, и вот что узнали.
Максим Коновалов:
Я никогда не владел машиной из фильма «Бумер», это ошибка. Я купил машину после съёмок, но она никакого отношения к кино не имела, кроме того, что она тоже марки BMW.
Владимир Вдовиченков:
У меня тоже не было машины из «Бумера», я просто после съёмок купил себе такую. Какое-то время на ней поездил и продал.
А вот опровержение мифа от продюсера фильма Сергея Члиянца:
То, что машин было пять, — неправда, сразу говорю. Людям свойственно выдумывать. В фильме снимался один-единственный автомобиль, который задолго до съёмок и проб мне подарил приятель из крупной российской нефтяной компании. Эта машина была уникальной, вторую такую купить было бы невозможно.
По словам продюсера, автомобиль был изготовлен на заказ в Германии специально для одного русского олигарха.
В отличие об стандартной модели с мотором на 5,4 литра, эта машина имела 5,7-литровый мотор и 12-цилиндровый двигатель. Автомобиль был оснащен уникальной системой впрыска топлива и охлаждения. Подобные технологии в то время были новшеством.
Как рассказал Сергей Члиянц, машина сильно пострадала во время съемок, которые велись даже в сильные морозы. Актерам приходилось согреваться в авто при температуре -30.
Когда возникли серьезные проблемы с двигателем, машину пришлось срочно спасать, ведь без нее нельзя было продолжать работу над фильмом. Помог один инженер, друг Сергея Члиянца с "золотыми руками".
Этот удивительный человек в минус 30, в коровнике, при помощи каких-то подручных инструментов разобрал уникальный 12-цилиндровый двигатель и починил его. А пока мотор ремонтировали, машина двигалась без него, её таскали на буксире, а мы снимали сцены в салоне.
Когда кинопроект завершили, автомобиль был очень потрепан. Продюсер решил подарить "бумер" своему знакомому консультанту, эксперту "по вопросам криминального мира". Кому именно досталась машина-легенда, продюсер умолчал, сохранив имя владельца в секрете.
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