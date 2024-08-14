Шрек оказался не вымышленным персонажем

14:06 2024-08-14
Шрек оказался не вымышленным персонажем

Мультяшный огр по имени Шрек, проживавший на болотах имеет реального прототипа героя, причем родом из Челябинской области Российской Империи.

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Это был очень интересный человек со странной внешностью по имени Морис Тийе. Сегодня его знают как историческую личность, француза или американского борца.

Мужчина родился в 1903 году и страдал от редкой болезни, которая сделала его кости очень большими.

Если посмотреть на лицо Мориса, то можно заметить сходство с вымышленным персонажем Шреком – улыбка, форма лица и огромные скулы.

Француз или русский?

На самом деле Морис действительно был французом, но родился в Челябинской области на территории Российской Империи.

Автор проекта «Шрек» случайно увидел старые фотографии Мориса, где мужчина улыбается всем свои огромным лицом. Но в этой улыбке не было ничего страшного, скорее наоборот.

Большие части тела, грубое лицо – все это последствия генетического заболевания, которое сделало Мориса похожим на огра.

Американский писатель Стейг не придумывал образ Шрека, а решил взять за основу историю реального человека.

В свое время француз по имени Морис Тийе выступал в роли профессионального рестлера. Кстати, в США он имел прозвище «Французский Ангел», хотя ангельского в его внешности было очень мало.

Морис в автобиографии писал, что провел детство в Санкт-Петербурге, а в документах значится место рождения Челябинская область. Кроме того, документально подтверждается, что родители Мориса действительно бывали в северной столице РФ.

Как Морис оказался в России

Родной отец Мориса погиб, когда тот еще был ребенком. Мальчик родился на Урале в семье французов, его мать преподавала иностранные языки, а отец изначально приехал в Россию строить Транссибирскую магистраль.

Так и получилось, что семья иностранцев обосновалась в нашей стране и родила там сына по имени Морис.

Матери пришлось воспитывать ребенка самостоятельно. После революции они уехали из России.

Первым делом семья отправилась во Францию, но после Морис решил найти свою американскую мечту и оказался в Чикаго.

Жизнь мальчика осложнялась генетическим заболеванием, которое сделало его кости очень массивными.

Гормоны роста бродили в теле ребенка. По сути, это была болезнь под названием гигантизм, хотя Морис имел вполне средний рост 175 см, но весил более 120 кг.

Внешний вид парня навивал ужас и панику на всех остальных людей. В итоге уродливому великану удалось найти свое место под солнцем на ринге.

К слову, Морис даже снялся в нескольких комических фильмах и сценах, но эти роли ему не очень понравились.

На ринге великан чувствовал себя в свой тарелке и смог получить заслуженный титул.

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