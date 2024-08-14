Весила 39 кг, много курила и помогала партизанам, история актрисы Одри Хепберн

14:17 2024-08-14
Весила 39 кг, много курила и помогала партизанам, история актрисы Одри Хепберн

Ее отец был нацистом, а практически все детство прошло в оккупации. Она помогала партизанам и старалась выжить, после чего стала великой актрисой, много курила и закончила жизнь знаменитой на весь мир.

Во время Второй мировой войны Одри Хепберн было всего 10 лет, но это не помешало девочке внести свою лепту и помощь партизанскому движению.

На тот момент будущая актриса начала буквально танцевать на площади – скакать на скакалке.

Для обывателя и прохожих в этих действиях было мало логики, но за ширмой велась огромная работа.

Одри была настолько худой, что многие прохожие удивлялись, как она вообще не падает в обморок. Однако девочка скакала целый день, при этом изучала все движения нацистов и передавала секретные записки партизанам. Отец Одри был нацистом, поэтому она знала все передвижения офицеров.

Девочку даже пытались схватить, но ничего не получилось. Несколько дней Одри пряталась в подвале и жила на одних только яблоках.

Весила 39 кг и много курила:

Актриса, балерина, фотомодель и гуманитарный деятель. Все эти положительные стороны относятся к Одри Хепберн, которая в свое время весила всего 39 кг. Ее родители активно поддерживали нацизм, но даже это влияние не сказалось на ее виденье мира.

В 1944 году Одри буквально выживала на одной траве, крапиве и луковицах.

Летом она пыталась собирать яблоки и прочие фрукты. При этом Одри стала настоящей курильщицей со стажем. Курить она начала в подростковом возрасте, а уже на этапе становления выкуривала больше двух пачек в день.

У Одри не сложилось с личной жизнью, хотя была и первая любовь.

Девушка даже выбрала свадебное платье, но после примерки наряда…передумала. Одри посчитала, что их брак не продлится долго, поэтому сделала карьеру своей личной жизнью. Наверное, это был вполне обоснованный выбор, ведь Одри стала знаменитой на весь мир.

Удивительно, но на закате своей карьеры Одри уволилась ради благотворительности, хотя еще могла сняться во многих фильмах.

Закончила она достаточно рано в 1967 году после съемок известного фильма «Ждать до темноты». После этой киноленты Одри еще много десятков лет занимались гуманитарными миссиями и продолжала курить.

К сожалению, пагубная привычка в конечном итоге сгубила прекрасную актрису и просто хорошего человека.

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