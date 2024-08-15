Больше одного не собираться: это «Вандерер» (Wanderer)

Задолго до этого, в 1912 году, на заводе в Хемнице собрали первый экземпляр Wanderer W1 5/12.

Автомобиль отличался от прочих необычным расположением кресел: их было по одному в каждом ряду.

То есть водитель сидел спереди, а за ним располагался его единственный пассажир.

Двери было две, по одной для каждого — обе на левой стороне кузова.

На машину устанавливали 12-сильный двигатель объемом 1,2 литра, работавший в паре с трехступенчатой коробкой передач.

Бытует мнение, что нестандартное расположение сидений инженеры сделали специально.

Привычное «купе» смотрелось бы кургузо, а W1 должен был выглядеть респектабельно.

Однако народ решил по-другому, и нежно называл машину puppchen — «куколка».

W1 выпускался с 1912 до 1926 года и несколько раз дорабатывался.

В 1913 году появился вариант с двумя сиденьями рядом, при этом дверь на левом боку осталась одна.

В 1919 вышла версия кузова для троих, а в 1925 — четырехместный вариант.